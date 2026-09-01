PAGLIARE DEL TRONTO – “Il figlio di Forrest Gump”, penultimo libro dell’affermato scrittore Fermano, Angelo Ferracuti, verrò presentato venerdì 4 settembre prossimo presso la Locanda Centimetro Zero di Pagliare, che organizza l’evento in collaborazione con i poeti e gli scrittori della “casa rosa” di villa Lozzi di Colli del Tronto, capitanati da Diana Pulsoni, Maurizio Costantini e Roberto Cameli.

Un reading recitato dallo stesso autore, scrittore di vaglia, accompagnato per l’occasione dalla voce e dalla chitarra di Paolo Capodacqua e dal flauto traverso di Giacomo Lelli. Il romanzo autobiografico di Ferracuti, con il titolo mutuato in parte dal libro scritto nel 1986 da Winston Groom e da cui poi fu tratto l’omonimo film diretto da Robert Zemeckis ed interpretato da Tom Hancks, racconta la realtà di una piccola provincia, quella di Fermo, e lo scontro generazionale degli anni ’70. Un libro che parla del rapporto tra padri e figli, di sogni (spesso infranti) di quelli che sono stati gli anni della contestazione e della speranza per un futuro migliore, da parte di un’intera generazione. Un libro autobiografico che racconta il rapporto tra un padre sedentario, distante, a volte ostile e che ad un certo punto della sua vita inizia a correre e non si fermerà più, mentre il figlio, si può leggere nella presentazione del libro edito da Mondadori, “va alla ricerca di un fantasma che riappare magico e immenso, più grande della vita, e lo fa percorrendo le vie che il padre ha battuto e quelle che, prima di consumare il suo tempo sulla terra, avrebbe voluto percorrere. L’epica della corsa, l’epica delle sfide, l’epica delle battaglie politiche degli anni Settanta: un padre e un figlio a confronto sulle strade del mondo, per raccontarci di cosa sono fatti i sogni che ci tengono fra cielo e terra”.

Una serata culturale all’insegna dei ricordi, con la narrazione di Ferracuti che si alternerà con gli interventi musicali di Paolo Capodacqua, il quale proporrà canzoni proprie insieme a quelle di Claudio Lolli, Stefano Rosso e Gianfranco Manfredi.

Un vero concerto che per una sera riporterà indietro la lancetta del tempo, agli anni della contestazione come detto, alla lotta di classe; una serata culturale dove i ricordi di molti indurranno ad una riflessione su cosa resta oggi di quelle battaglie.

Con inizio previsto alle 18,30, l’ingresso sarà libero mentre per partecipare alla cena sarà d’obbligo la prenotazione al numero 0736.898688.

La Locanda Centimetro Zero, ristorante sociale che occupa ragazzi disabili creato da Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio ed oramai di conclamata notorietà, si propone dunque anche come fulcro per iniziative culturali di livello, con i suoi spazi che ben si prestano per iniziative musicali o per presentazioni di libri come in quest’ultimo caso, che segue di poco l’ultima presentazione, quella del libro “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese, con la presenza dell’autore che ha richiamato alla Locanda oltre duecento persone.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.