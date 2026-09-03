Voci che hanno raccontato territori, unito comunità e generazioni, contribuendo a rendere più libero e plurale il panorama dell’informazione italiana

ASCOLI PICENO – Manca sempre meno al grande appuntamento con i 50 anni delle Radio Libere. Domenica 6 settembre Piazza del Popolo di Ascoli Piceno si trasformerà in una grande piazza della comunicazione, pronta ad accogliere emittenti radiofoniche provenienti da tutta Italia per una giornata interamente dedicata alla radio, alla sua storia e al suo ruolo nella società. Dalle 10.00 alle 24.00, le radio ospiti saranno protagoniste di una lunga diretta, portando nel cuore della città le loro voci, i loro racconti e il patrimonio di esperienze che, negli ultimi cinquant’anni, ha fatto della radio libera uno dei simboli della partecipazione e del pluralismo dell’informazione. È previsto anche un collegamento con la Cnn Rosario Argentina, che trasmetterà l’evento per i marchigiani che vivono all’estero.

“I cinquant’anni delle radio libere – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – rappresentano un traguardo che Ascoli Piceno è orgogliosa di celebrare. La libertà di informazione e il pluralismo sono alla base della nostra democrazia e dare voce ai territori è un valore da custodire e rinnovare ogni giorno. Questo evento è un modo per ricordare le nostre radici e, allo stesso tempo, per guardare al futuro della comunicazione libera”.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà il talk show delle ore 19.00, condotto da Paolo Notari, che vedrà protagonisti esperti, operatori e rappresentanti del mondo radiofonico. Tra questi la conduttrice Federica Gentile, storica direttrice di Rtl e attualmente ospite e conduttrice di programmi musicali Rai, il giornalista Dario Salvatori, autore del Dizionario della musica mondiale, Amedeo Goria, storico giornalista sportivo che ha mosso i primi passi nelle radio libere piemontese, Sergio Menghini, già direttore artistico di Radio Subasio, e Alvin Crescini, storica voce delle radio libere marchigiane. La discussione sarà dedicata proprio all’importanza delle radio libere, al loro ruolo nella diffusione dell’informazione, nella costruzione delle comunità e nella valorizzazione delle voci del territorio. Nel corso del talk, proprio per evidenziare il ruolo e il valore delle emittenti radiofoniche che hanno operato nel territorio che ospita la manifestazione, verra’ ripercorsa brevemente la storia delle radio libere del Piceno.

“Portare in Piazza del Popolo il mondo delle radio libere italiane – ha aggiunto l’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri – è un’occasione unica per la città, che per un’intera giornata diventerà il palcoscenico nazionale della radiofonia. Un evento di grande richiamo, capace di unire cittadini, appassionati e professionisti del settore in un clima di riflessione e condivisione, che conferma la vocazione di Ascoli ad ospitare manifestazioni culturali di respiro nazionale”.

“Nella cornice di Piazza del Popolo, Ascoli Piceno si prepara a vivere una giornata di celebrazione e memoria, un tributo alle radio libere che, in cinquant’anni, hanno saputo dare voce a storie e avvenimenti, creando un legame profondo con le comunità” ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bono. “Non è solo un’occasione per festeggiare e riconoscere il significato di queste emittenti nel panorama comunicativo italiano, ma anche un’opportunità per riflettere sul valore di una informazione libera e pluralista, che continua a essere fondamentale per la nostra democrazia”.

Paolo Notari, ideatore e coordinatore artistico dell’evento, ha chiosato: “Mezzo secolo fa chi voleva avere voce in politica, nel sociale, nella cultura, non aveva altro spazio se non quello delle radio libere, che hanno quindi dato possibilità di espressione a chi voleva emergere e far conoscere la propria opinione”.

A cinquant’anni dalla nascita delle radio libere, l’evento celebra un patrimonio che appartiene a tutti: voci che hanno raccontato territori, unito comunità e generazioni, contribuendo a rendere più libero e plurale il panorama dell’informazione italiana. L’invito è dunque rivolto a tutta la cittadinanza: domenica 6 settembre, dalle 10.00 alle 24.00, appuntamento in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno per vivere insieme una giornata di radio, musica, testimonianze e confronto.

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