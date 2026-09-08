ANCONA – Una novità importante per tutti, cittadini italiani e non (purché dispongano di un codice fiscale italiano): a partire dal 15 settembre, la Camera di Commercio delle Marche

riapre ufficialmente le porte degli uffici per il rilascio del dispositivo di firma digitale e identità digitale. Dopo tre anni in cui il servizio è stato erogato esclusivamente in modalità telematica — una misura introdotta per far fronte a una situazione emergenziale — la Camera torna a presidiare il territorio offrendo un supporto diretto anche in presenza in tutte e cinque le sedi provinciali: Ancona, Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Un servizio per tutti, non solo per le imprese. La firma digitale non è strumento riservato esclusivamente agli imprenditori. Si tratta di un servizio trasversale che può essere richiesto anche da aspiranti imprenditori, operatori economici, professionisti, studenti che abbiano bisogno di firmare documenti digitali.

La firma digitale, in sintesi, è l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta; garantisce l’autenticità, l’integrità e il valore legale del documento informatico, rendendolo opponibile a terzi.

«Nel 2026 – afferma il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – celebriamo il trentennale del Registro Imprese, un traguardo che ci ricorda quanto il nostro sistema sia evoluto con la digitalizzazione. La riattivazione del servizio allo sportello segna oggi un ulteriore passo avanti: integrare il digitale con la presenza fisica sul territorio significa lavorare per superare i diversi divari, tra cui quelli territoriali e, allo stesso tempo, recuperare il valore del contatto diretto e dell’assistenza personalizzata. È questa, oggi, la sfida di una digitalizzazione davvero accessibile, capace di mettere ogni impresa e ogni cittadino nelle condizioni di utilizzare con semplicità gli strumenti digitali».

Come accedere al servizio: prenotazione obbligatoria

Per usufruire del servizio è obbligatorio prenotare un appuntamento online da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a questo link https://www.marche.camcom.it/strumenti-e-servizi/prenota-il-tuo-appuntamento (attivo per le firme digitali a partire dal 14 settembre).

Si ricorda che la presenza fisica del titolare della firma è imprescindibile: non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

Requisiti e indicazioni tecniche per l’appuntamento

Per richiedere il dispositivo di Firma Digitale (CNS) è necessario presentarsi allo sportello personalmente muniti di:

Documento di identità valido: sono accettati esclusivamente carta d’identità italiana elettronica, passaporto o patente italiana. Si precisa che dal 04/06/2026 la carta d’identità cartacea non costituisce più un documento valido per la richiesta.

Cellulare personale: fondamentale per il completamento della procedura. Il numero verrà associato al codice fiscale del richiedente e non potrà essere utilizzato per richieste di altri soggetti.

Indirizzo di posta elettronica personale: consultabile dal proprio cellulare, necessario per ricevere la documentazione indispensabile per il completamento del rilascio.

Per il rinnovo della CNS/Token:

Oltre alla documentazione sopra elencata, è necessario portare il dispositivo in proprio possesso (che non deve essere già scaduto) e il relativo codice PIN. È inoltre richiesto il codice univoco per la fatturazione elettronica.

Per chi preferisse gestire la pratica in autonomia, resta sempre disponibile la modalità

telematica di rilascio o rinnovo da casa o dall’ufficio.

Per prenotare il proprio slot o per ulteriori informazioni, si invita a consultare il portale istituzionale della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it .

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