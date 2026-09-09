OFFIDA – Si è conclusa la mostra “Etna Rosso, Bianco Merletto”, ospitata per un mese a Palazzo De Castellotti: 2.200 i visitatori che hanno ammirato le quarantacinque opere di Serena Capizzello e Rosario Stefano Furnari, nate dal dialogo di un anno degli artisti siciliani con storia, architettura e tradizioni offidane. Il progetto, ideato dall’offidano Emiliano D’Angelo, ha unito arte e territorio.

“La cultura è bellezza, identità e futuro. E 2.200 persone hanno scelto di emozionarsi e costruire la nostra storia con noi”, ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marica Cataldi, ringraziando artisti, curatore e visitatori.

Un dato, quello dei visitatori, che secondo l’Amministrazione comunale conferma quanto già emerso nelle settimane di apertura: le tele dei due artisti, tra tauromachia, uva, merlettaie e architetture storiche, hanno saputo restituire uno sguardo enigmatico e mai scontato sull’identità offidana, aprendo idealmente una strada verso la Sicilia, un ponte tra due territori.

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