OFFIDA – Sold out per il nuovo appuntamento della rassegna culturale “Oltre le Righe”, promossa dall’Amministrazione comunale di Offida. Venerdì 11 settembre, alle ore 18.30, il Teatro Serpente Aureo ospiterà infatti la presentazione dell’ultimo libro di Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice tra le più amate e seguite dal pubblico italiano.

L’evento, che ha registrato il tutto esaurito in tempi rapidi, si preannuncia come uno dei momenti più partecipati dell’intera rassegna. Al termine dell’incontro, a partire indicativamente dalle ore 19.30, il pubblico presente e anche coloro che non saranno riusciti a prenotare un posto potranno prendere parte al firmacopie.

“Come Assessora alla Cultura sono davvero felice di poter ospitare al Teatro Serpente Aureo la Dott.ssa Andreoli – commenta Marica Cataldi – Non avevamo dubbi sul successo dell’evento e sul sold out, perché parliamo di una professionista molto stimata, diretta e capace di esporsi senza timore anche su temi che possono risultare divisivi. I suoi libri rappresentano da sempre veri e propri vademecum per il percorso genitoriale e, più in generale, per la crescita personale di ogni uomo e di ogni donna”. L’Assessora considera l’ultimo lavoro di Andreoli un romanzo straordinario, che offre l’opportunità di confrontarci con la sensibilità e con la profondità delle parole dell’autrice. “Non vediamo l’ora di andare ‘oltre le righe’ insieme a lei e al nostro pubblico”.

Cataldi, a nome dell’Amministrazione comunale, ringrazia Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita, per la grande cura e passione che mette nella costruzione di percorsi culturali di qualità, capaci di incontrare l’interesse e il gradimento del pubblico.

“Questi appuntamenti – conclude Cataldi – confermano quanto sia importante continuare a investire nella cultura e nella capacità di creare occasioni di incontro, riflessione e confronto per la nostra comunità”.

“Oltre le Righe – aggiunge il sindaco Luigi Massa – questo sold out conferma lo straordinario successo della rassegna promossa dall’Amministrazione e seguita dall’assessora Cataldi. Il format di successo testimonia che investendo in cultura di qualità si ottengono riscontri di partecipazione importanti. Una grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale”.

Vista la grande affluenza prevista, l’Amministrazione comunale consiglia di arrivare in anticipo, almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’evento; superato questo termine, il posto prenotato (non numerato) potrebbe essere riassegnato ad altri in attesa.

Importante: chi non potrà più partecipare è invitato ad annullare la prenotazione su Eventbrite, per liberare il posto per chi non è riuscito a prenotare.

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