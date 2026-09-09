Non sono mancati gli auguri delle istituzioni. Presenti il sindaco Luca Morganti e il consigliere regionale Andrea Cardilli. L’intera amministrazione comunale ha voluto esprimere alla centenaria i più sinceri auguri

COLLI DEL TRONTO – L’8 settembre Colli del Tronto ha vissuto una giornata speciale: la signora Marisa Baiocchi ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto di famiglia, amici e dell’intera comunità.

I festeggiamenti sono iniziati alle 19, con una santa messa celebrata presso l’oratorio parrocchiale, un momento di raccoglimento e ringraziamento per un traguardo così importante. Subito dopo la funzione, la famiglia della festeggiata ha offerto un caloroso rinfresco.

Non sono mancati gli auguri delle istituzioni. Presenti il sindaco Luca Morganti e il consigliere regionale Andrea Cardilli. L’intera amministrazione comunale ha voluto esprimere alla centenaria i più sinceri auguri, sottolineando il valore di una vita lunga e ricca di storia per tutta la comunità.

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