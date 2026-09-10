ASCOLI PICENO – Giacomo De Pieri, arrivato dall’Inter due mesi fa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza all’Ascoli:

“Mi sono inserito molto bene, ho trovato un gruppo solido e compatto, mi sto trovando molto bene anche con le idee del Mister. Sono reduce dalle esperienze con Juve Stabia e Bari, l’ultimo anno è stato difficile, ma di crescita, sono in generale contento del percorso che ho fatto finora. La tappa Ascoli rappresenta un grande salto in questo percorso, penso che possiamo raggiungere gli obiettivi di squadra che ci siamo prefissati, mi sto trovando molto bene. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, la Serie B è un campionato insidioso, dobbiamo salvarci e mantenere la categoria, che i miei compagni hanno ottenuto l’anno scorso. I miei obiettivi personali non possono che coincidere con quelli di squadra”.

Sabato l’Ascoli sarà di scena all’Euganeo dove lo scorso anno De Pieri ha realizzato un gol con la maglia della Juve Stabia: “Speriamo di ripeterci! Stiamo preparando al meglio la partita, dopo un grande inizio dobbiamo cercare di continuare cosi. Il Mister mi schiera nella mia zona di campo preferita, sa che sono a disposizione. Con Silipo sulla fascia mi trovo bene, è un ragazzo semplice, che mi ha aiutato fin dall’inizio ad ambientarmi, indicandomi le richieste relative al nostro ruolo”.

Suo l’assist per il gol del pareggio di Gori contro la Carrarese: “In quei frangenti non ho avuto sensazioni particolari, la mia è stata una giocata di puro istinto, per fortuna è andata bene e ho fatto l’assist per pareggiare la partita”.

In chiusura un pensiero sui tifosi bianconeri: “Ho provato tanta emozione, sabato abbiamo visto un grande stadio che ci ha portato grande entusiasmo e per noi può essere un’arma in più”.

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