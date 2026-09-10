ASCOLI PICENO – Sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari è l’Arbitro a dirigere PADOVA-ASCOLI, match valido per la 4^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 12 settembre, alle ore 15, allo stadio “Euganeo” di Padova. Gli Assistenti sono Mattia Politi di Lecce e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. Quarto Ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, al VAR Marco Piccinini di Forlì, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Padova e Ascoli si sono affrontate l’ultima volta nel campionato di Serie B 2018-19: nella sfida di andata, terminata 3-2 per i veneti, l’Ascoli celebrava al Del Duca il 120° compleanno , mentre all’Euganeo, il 2 aprile 2019, i bianconeri ebbero la meglio per 2-1, grazie ai gol di Ninkovic, su rigore, e di Rosseti.

Per la prossima sfida i tifosi bianconeri hanno risposto come sempre presente: venduti 970 biglietti dei 1500 disponibili nel settore ospiti dello stadio Euganeo.

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