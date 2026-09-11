ASCOLI PICENO – Doppio appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura sabato 12 settembre nelle Marche a Castignano, nella contrada San Martino, per un’escursione pomeridiana fino a Montemisio al Santuario della Madonna della Consolazione, poi al rientro concerto della Banda della Ricetta. Domenica 13 settembre in Abruzzo a Cortino per un’escursione nel cuore dei Monti della Laga tra abetaie secolari, poi al rientro concerto Laga Brigante. Il Festival dell’Appennino si svolge dal 3 maggio all’31 ottobre 2026 con un programma che si sviluppa lungo sei mesi di eventi, coinvolgendo 29 comuni. Saranno 31 gli eventi che si svolgeranno in quattro regioni – Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria – per un unico racconto di territori, comunità e identità. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Festival si presenta quest’anno in una veste speciale, profondamente legata al decennale del sisma del 2016, con l’obiettivo di offrire una visione di futuro alle aree interne dell’Appennino centrale attraverso una proposta integrata di comunicazione e promozione turistica. Il claim scelto per il 2026, “A due passi da te”, rappresenta un invito alla scoperta e al rilancio di territori ricchi di cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche, protagonisti di una delle più rilevanti manifestazioni turistico-culturali del Centro Italia.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “L’estate sta volgendo verso il termine, ma la capacità del Festival dell’Appennino di aggregare, far conoscere e scoprire nuovi luoghi, nel segno della cultura, non accenna ad esaurirsi. Esattamente come nel caso di Castignano e di Cortino, i territori del sisma custodiscono un vasto patrimonio fatto di tradizioni, storia e bellezze naturali che merita di conosciuto sempre di più e valorizzato. Un intento che mettiamo in pratica anche attraverso questa manifestazione, che rappresenta un riuscito esempio di quella riparazione economica e sociale che stiamo affiancando alla ricostruzione materiale dei nostri borghi. Si tratta di una realtà, quella del Festival che cresce di anno in anno grazie al contributo determinante dei quattro Bim coinvolti”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “Questo weekend il Festival dell’Appennino ci porta in un affascinante viaggio esperienziale tra Marche e Abruzzo, alla scoperta di due angoli unici e suggestivi dell’Italia. Da una parte Castignano, perla del Piceno marchigiano e dall’altra Cortino, immerso nella natura incontaminata dei Monti della Laga, sul versante abruzzese. Attraverso il cammino, la cultura e il sostegno alla tradizione enogastronomica locale — vera e propria espressione di storia e tipicità del territorio — questo appuntamento offre ai partecipanti un’occasione speciale per vivere e gustare l’appennino, centrando la missione di questa edizione, scoprire la bellezza “A due passi da te”.

Il Presidente del Bim Teramo Marco di Nicola:”Con questa ultima tappa teramana del Festival dell’Appennino 2026 torniamo a vivere la montagna nella sua dimensione più autentica, quella fatta di natura, cammini, cultura e tradizioni. A Cortino, ai piedi della Laga, l’escursione tra le abetaie sarà accompagnata dalla musica dei Laga Brigante, in un connubio capace di raccontare e valorizzare l’identità del nostro territorio. Come Consorzio BIM Teramo siamo orgogliosi di aver sostenuto un’iniziativa che porta residenti e visitatori alla scoperta delle nostre aree interne, creando occasioni di partecipazione e promuovendo un turismo lento e consapevole. Chiudiamo così il percorso teramano del Festival con una giornata che rappresenta pienamente la ricchezza e la bellezza del nostro Appennino.”

Il Sindaco di Castignano Fabio Polini: “Si tratta di un percorso sui nostri calanchi, come suggerisce il titolo, alla scoperta dei sapori dell’anice verde. È un’esperienza immersiva che permette di conoscere non solo il territorio, ma anche i prodotti tipici ad esso legati. Il nostro obiettivo è promuovere il turismo esperienziale, valorizzando gli aromi, i profumi e i gusti unici che la nostra terra offre. Un’occasione imperdibile per tutti”.

Il Sindaco di Cortino Marco Tiberii: “Nel decennale del sisma che nel 2016 hanno sconvolto il Centro Italia, siamo orgogliosi di portare il territorio di Cortino all’interno del Festival dell’Appennino, un turismo rigenerativo che riporta al centro le aree interne, dimostrando che il rilancio di questi territori passa oltre che dalla ricostruzione materiale da quella sociale e culturale. Un ringraziamento particolare al Commissario Castelli per l’attenzione verso il nostro territorio”

Sabato 12 settembre il ritrovo per l’escursione è alle ore ore 15.45 a San Martino di Castignano partenza alle ore 16. L’escursione è un percorso ad anello, ha una difficoltà E, è lunga 7 km, con un dislivello di 296 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Al rientro dall’ escursione intorno alle 19 sarà possibile cenare presso il punto ristoro a cura dell’Associazione San Martino. Menù: Mezze maniche all’amatriciana, Maiale al forno, Patate arrosto, Bicchiere di vino bianco o rosso della Cantina di Castignano, Maritozzo con la cioccolata, Caffè, € 20,00. Disponibili presso lo Stand: Vino in bottiglia bianco e rosso della Cantina di Castignano/Bibite in lattina (Coca Cola, Fanta, Sprite)/Birra alla spina. Alle ore 21 concerto de la Banda della Ricetta, uno spettacolo da gustare dall’antipasto al dolce musicale. Canzoni e aromi che raccontano la cucina e invitano al ballo. C’è da divertirsi ascoltando il curioso repertorio di questo nuovo gruppo al femminile: un nuovo originale progetto di Clara Graziano voce, organetto, scacciapensieri e putipù, con Eleonora Graziosi al

clarinetto e Pina Valentino alla voce, tamburelli e percussioni.

Domenica 13 settembre il ritrovo per l’escursione è alle ore è alle ore 8.45 a Cortino (luogo indicato sotto nella mappa) partenza alle ore 9. L’escursione è un percorso ad anello, ha una difficoltà E, è lunga 10 km, con un dislivello di 500 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore. Al rientro dall’ escursione intorno alle 13 ci trasferiremo in auto a Pagliaroli sarà possibile pranzare insieme presso il ristorante il Pagliaio con menù convenzionato con il Festival. Menù: Orecchiette con porcini o pomodoro, pecora alla callara con cicoria ripassata, acqua e vino. Possibilità per chi non mangia carne di un secondo a base di formaggio, € 20,00. Alle ore 14.30 concerto dei Laga Brigante, band che promuove la musica popolare e d’autore abruzzese, con un repertorio anche di brani della tradizione del centro-sud Italia rielaborati ispirandosi a generi contemporanei quali pop, rock e jazz.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

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