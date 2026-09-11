Carabinieri Forestali ed esperti parleranno degli alberi monumentali” e del patrimonio arboreo delle città nell’ambito di un progetto territoriale

FOLIGNANO – Oggi venerdì 11 settembre alle ore 18, presso la Tavernetta dell’hotel Villa Pigna, Carabinieri Forestali ed esperti parleranno degli alberi monumentali” e del patrimonio arboreo delle città nell’ambito di un progetto territoriale che la Pro Loco Folignano e le associazioni del territorio hanno chiamato “Il sentiero dei Giganti”.

«Dopo questa estate torrida e il crollo di diversi alberi durante i violenti acquazzoni, il tema di questo patrimonio è sempre più attuale» fanno sapere gli organizzatori della Pro Loco Folignano.

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