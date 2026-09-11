ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 548 del 10 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di modificare l’Ordinanza Dirigenziale 495 del 13/08/2026, per il giorno 14 settembre 2026 dalle 05:00 alle 22:00:
C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi l’interdizione temporanea del transito veicolare ad eccezione della seguente fascia oraria: 07:00/08:30 e 12:30 /14:30 dove dovrà essere garantito il transito veicolare.
1. divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati per il tratto medesimo;
Al fine di consentire l’ingresso/uscita dai passi carrabili presenti lungo la via, si autorizza i suddetti titolari a transitare in senso contrario di marcia.
Via P. Alamanni
1. obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini;
Dovranno essere posizionate 2 transenne con divieto di transito (la prima su Via L. Mercantini / Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo