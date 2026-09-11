Quest’anno il Festival è diventato itinerante e ha toccato già due luoghi simbolo di cultura e convivialità del territorio piceno

OFFIDA – Sarà domani, 12 settembre, il terzo e ultimo appuntamento per il 2026 con “Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura”, format ideato e promosso dall’associazione culturale Terrerare. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, quest’anno il Festival è diventato itinerante e ha toccato già due luoghi simbolo di cultura e convivialità del territorio piceno, come la galleria d’arte Fiuto Art Space a Ripatransone e la Cantina di Sant’Agustino a Grottammare, affrontando temi che vanno dall’arte alla satira.

Domani, sabato 12 settembre, sarà invece la volta dell’attualità politica internazionale con l’ultimo appuntamento della rassegna, a Offida dalle ore 18:45, nella centralissima Piazza del Popolo, presso lo Showroom Ciù Ciù – azienda partner di questo appuntamento. L’occasione sarà la presentazione del libro “Daua” (Paesi Edizioni), con l’autore Sebastiano Caputo (giovane reporter di guerra e firma del Giornale) che dialogherà con Alberto Negri (noto cronista di guerra, storico inviato in Medio Oriente del Sole 24Ore e oggi editorialista del Manifesto).

In “Daua” Sebastiano Caputo unisce la sua profonda conoscenza del Medio Oriente alla narrazione romanzesca e trascina il lettore in un avvincente viaggio dai palazzi del potere romano fino all’Iraq, seguendo un agente segreto nel cuore del “grande gioco” che muove i destini degli uomini. Di tutto questo l’autore parlerà quindi con Alberto Negri; a seguire, un brindisi con i vini di Ciù Ciù Tenimenti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, così come tutti gli eventi di “Rassegnàti”, Festival promosso da Terrerare, con il supporto della libreria NAVECERVO.

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