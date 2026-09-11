ASCOLI PICENO – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di taijiquan e qigong realizzato da Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps.

L’iniziativa si svolgerà, presso la Miniera delle arti in via Spalvieri 15 (dopo la piscina comunale) ad Ascoli ogni mercoledì dalle 19 alle 20,30 a partire dal 23 settembre.

Per partecipare al corso, tenuto dal maestro Raffaele Tassone, occorre preiscriversi con un messaggio al numero 3495711408.

Il corso viene realizzato nell’ambito del progetto “Vivere attivi 2026 – percorsi di benessere, movimento e cultura” grazie al contributo del Comune di Ascoli Piceno (Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di Aps e Odv che svolgono attività ricreativa e di aggregazione rivolta alla popolazione anziana).

Il taijiquan è una pratica cinese basata su movimenti lenti, continui e controllati che favoriscono equilibrio, coordinazione e consapevolezza corporea. Il qigong combina esercizi dolci e respirazione profonda per sostenere l’energia vitale e migliorare la qualità del respiro. Entrambe le discipline uniscono corpo e mente attraverso gesti fluidi e attenzione interiore. La loro pratica regolare aiuta a ridurre tensioni muscolari e stress emotivo. Favoriscono stabilità posturale e migliorano la mobilità articolare. Contribuiscono a rafforzare la concentrazione e la capacità di gestione dello stress. Sono adatte a tutte le età grazie alla loro natura progressiva e non competitiva. Praticarle con continuità sostiene il benessere psicofisico nel lungo periodo. Aiutano a prevenire cadute e migliorano la qualità del movimento quotidiano. Rappresentano un efficace strumento di cura e prevenzione per la salute generale.

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