L’iniziativa è curata dall’istruttore Emanuele Conti ed è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Offida, parte della Rete dei Comuni Sostenibili

OFFIDA – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne, una preziosa occasione per praticare attività sportiva e apprendere tecniche utili alla propria sicurezza personale.

Il corso si svolgerà dal 23 settembre ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino, in via Giuseppe Ciabattoni a Offida, e proseguirà fino al 28 ottobre.

L’iniziativa è curata dall’istruttore Emanuele Conti ed è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Offida, parte della Rete dei Comuni Sostenibili.

La partecipazione è gratuita e riservata a donne di ogni età, fino a un massimo di 25 iscritte. Il corso rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” e offre alle partecipanti strumenti pratici per riconoscere e gestire situazioni di potenziale aggressione.

L’attività è aperta anche a chi ha già frequentato corsi di autodifesa e desidera un aggiornamento delle proprie competenze.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3495711408.

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