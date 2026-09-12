Ore 15 Stadio “Euganeo” 4° campionato di Serie B. Sono 1.132 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, sono presenti in tribuna Bernardino ed Andrea Passeri.
Ascoli con 7 punti, affronta i veneti guidati da Calabro attualmente a 4 punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Varas, Di Mariano; Lasagna, Moro. A disposizione: Mouquet, Silletti, Sgarbi, Faedo, Giunti, Cocchi, Fusi, Capelli, Bortolussi, Galazzi, Caprari, Seghetti. Allenatore: Calabro
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; De Pieri, Bolsius, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Crespi, Diamanti, Gattoni, Nicoletti, Oliveri, Acampora, Ricci, Perciun, Lo Scalzo, Silipo, Gori, Brunori. Allenatore: Tomei
ARBITRO Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Assistenti sono Mattia Politi di Lecce e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. Quarto Ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, al VAR Marco Piccinini di Forlì, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli in maglia bianca
1- Primo angolo per il Padova che è molto aggressivo
3- ripartenza bianconera. De Pieri sbaglia l’ultimo passaggio per Chakir, poteva essere una potenziale azione da gol
7- Punizione dal lato sinistro di Pompetti, spizzata di Lasagna che termina sul fondo
8′ Padova molto aggressivo in pressing alto
8′ Punizione per l’Ascoli sulla trequarti avversaria, da posizione centrale batte Corradini dopo un batti e ribatti Milanese conquista un corner
19′ OCCASIONE PADOVA. Passaggio rasoterra sul primo palo a cercare Lasagna che anticipa Rizzo e Vitale, il suo tap in termina sul fondo
23′ Dopo una serie di dribbling e una triangolazione con D’Uffizi, Bolsius viene fermato sulla trequarti punizione per il Picchio dai 25 metri, batte D’Uffizi che spara in curva sud
27- Varas serve Moro al limite dell’area, il tiro viene murato da Damiani
29′ OCCASIONE ASCOLI manovra offensiva del Picchio arriva al tiro Bolsius dentro l’area, palla deviata in corner. Batte Bolsius di testa Curado sfiora la traversa
33- Ammonito Tomei per proteste
34 – OCCASIONE ASCOLI, Milanese si inserisce in area palla al piede poi spara alto sopra la traversa
35′ Bolsius entra male su Lasagna al limite dell’area, punizione per i padroni di casa. Batte Pastina, para Vitale sicuro
36 – OCCASIONE ASCOLI, De Pieri si sfila bene sulla destra serve un rasoterra in area, Guiebre non riesce ad agganciare e spazza la difesa del Padova
40- Guiebre si invola sulla fascia sinistra serve in area Chakir con un rasoterra, ma Pastina chiude mettendo in corner
42- Gran tiro di sinistro di Guiebre dai 25 metri, tuffo di Sorrentino che devia in corner
43 – INCREDIBILE GOL ANNULLATO A CHAKIR, che un gran tiro di destro che si infila a fil di palo, dopo aver raccolto la spazzata di testa di Lovato, l’arbitro annulla per un presunto tocco con il braccio di Chakir.
45 – termina il primo tempo
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