PADOVA – Al termine del match col Padova, Mister Tomei ha commentato nella sala stampa dell’Euganeo la prestazione della squadra:

“Abbiamo collezionato tantissime occasioni da gol e perdere brucia, ma resta la prestazione enorme dei miei. Siamo venuti qui con personalità, col nostro DNA, abbiamo palleggiato e creato tanto. Ci deve servire da lezione, in B un minimo sbaglio lo puoi pagare, ma faccio i complimenti alla mia squadra che questa sera mi ha fatto divertire. Paradossalmente abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a fare gol. Dobbiamo essere un po’ più scaltri e decisi quando arriviamo in zona gol, ma queste cose posso perdonarle alla mia squadra perché i ragazzi hanno disputato una gran partita, venendo qui a giocare con una consapevolezza importante. E alla lunga questo paga, non dobbiamo abbatterci.

Don Bolsius ha giocato una gran partita, ha interpretato bene quello che gli era stato chiesto, ha fatto bene sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Anche De Pieri continua a crescere, ma tutti hanno fatto una grande partita e questo è un buon viatico, ci portiamo dietro una buona sensazione.

Mi fa piacere l’amicizia fra i tifosi del Padova e i nostri, oggi c’era una bellissima atmosfera ed è stata una bella partita.

Il gol annullato a Chakir? Mi piace parlare della prestazione dei ragazzi, sono orgoglioso e molto contento perché vedo che oggettivamente si stanno calando nel campionato, mantenendo la consapevolezza. Oggi ci è girato un po’ tutto male, ricarichiamo le batterie e pensiamo a sabato prossimo”.

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