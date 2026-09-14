ASCOLI PICENO – Si terrà sabato 19 settembre alle 9,30 ad Ascoli Piceno l’iniziativa “Sulle tracce di San Francesco” evento culturale gratuito con guida turistica e servizio di interpretariato Lis – Lingua dei segni italiana garantito.
L’appuntamento è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, con la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno – Festival del sociale, nell’ambito del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.
L’itinerario prevede una visita guidata alla città di Ascoli Piceno per conoscere i tanti siti di interesse culturale legati a San Francesco d’Assisi e all’ordine dei francescani.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 393 9365509. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50 persone.
L’iniziativa rientra nel programma generale del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, che coinvolge nove comuni del territorio: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella.
Sono già stati realizzati 6 eventi che hanno fatto registrare 331 presenze.
Nelle prossime settimane sono in programma altri eventi dello stesso progetto. Il 27 settembre a Montalto delle Marche, l’11 ottobre a Venarotta e il 18 ottobre a Montedinove.
La partecipazione alle attività del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, realizzato con la collaborazione di Sorda Picena Sociale e Ente Nazionale Sordi Ascoli Piceno/Fermo, è gratuita.
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