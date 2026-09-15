ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 14 settembre al Picchio Village Simone D’Uffizi ha ricevuto dall’Associazione Italiana Calciatori il premio “Capocannoniere Serie C – Girone B 2025/26” per le 13 reti realizzate nel campionato scorso.
Il trofeo, in plexiglass con stampa e laseratura di un pallone, presenta al centro un disco in argento con incastonati tredici rubini, taglio brillante, come i gol che il capocannoniere bianconero ha messo a segno l’anno scorso.
A consegnare il premio il rappresentante dell’AIC Andrea Fiumana e, per l’Ascoli Calcio, il Direttore Sportivo Matteo Patti.
Il Club bianconero esprime a Simone le più sincere congratulazioni per un riconoscimento che rappresenta il giusto premio al lavoro svolto e alla stagione straordinaria culminata col ritorno dell’Ascoli in Serie B.
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