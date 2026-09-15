si è concluso di fronte a una platea attenta e plaudente, in cui erano presenti anche il vicesindaco di Folignano Angelo Flaiani, gli assessori Laura Addis e Costantino Nepi, il presidente del Consiglio comunale Samuele D’Ottavio, il consigliere provinciale Daniele Tonelli e tanti cittadini

FOLIGNANO – Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, presso l’Hotel Villa Pigna, si è tenuto il Green Talk “Il sentiero dei Giganti. Riscoperta e valorizzazione territoriale dei Monumenti Verdi di Folignano”, organizzato dalla Pro Loco Folignano APS. L’iniziativa ha segnato un importante avvio del progetto di promozione e valorizzazione territoriale intrapreso dall’associazione, orientato al coinvolgimento di tutte le associazioni e gli stakeholder del territorio.

La prima parte è stata dedicata ai saluti istituzionali del sindaco Matteo Terrani, espressosi con vivo apprezzamento per l’iniziativa, del presidente della Provincia Fabio Salvi e del consigliere regionale Andrea Cardilli in rappresentanza dell’assessorato all’Ambiente. Un augurio di buon lavoro inviato dal commissario Guido Castelli, impegnato nei lavori del Senato, è stato letto dalla presidente della Pro Loco Cinzia Ventili. Quest’ultima ha spiegato lo scopo dell’iniziativa incentrata sugli “alberi giganti” e gli obiettivi delle Giornate Verdi quali contenitore di una prima fase progettuale. I saluti sono stati chiusi dal professore di Agraria dell’Univpm Paride D’Ottavio, pronto a offrire la disponibilità dell’istituzione scientifica presente sul territorio e a soffermarsi sulle caratteristiche dell’essere stato terra di confine.

Gli interventi dei relatori hanno offerto una nuova chiave di lettura per promuovere il territorio, individuata proprio negli Alberi Giganti o Monumentali. Il maresciallo capo Luca Bagnara ha introdotto la legislazione nazionale e regionale, illustrando gli iter procedurali per le diverse definizioni di “Alberi Monumentali” e “Formazioni Vegetali monumentali” oltre a descrivere le proprie attività sul territorio. È stata quindi la volta della presidente di Legambiente Olga Silvestri, la quale ha illustrato i risultati dell’osservatorio regionale di Legambiente sul territorio marchigiano, vivacizzandoli con aneddoti ed esempi di buone pratiche. Silvestri ha chiuso introducendo un concetto innovativo, reso evidente dalle temperature estive: gli alberi costituiscono una “infrastruttura verde” fonte di benessere al pari di qualsiasi altro asset patrimoniale comunale (scuole, strade, servizi), da proteggere, manutenere, progettare e incrementare.

Il terzo intervento è stato una testimonianza dell’imprenditrice agricola Giuliana Cinelli in Corradetti, sul cui terreno dimora un olivo di oltre 450 anni della cultivar “Serrechetta”, presente nella mappatura dell’Agenzia Regionale AMAP. La signora Giuliana, dallo sguardo azzurro e i capelli raccolti, rispondendo alle domande del giornalista Marco Vannozzi, ha esposto i suoi ricordi, la procedura di riconoscimento e il ruolo dei propri figli, tra i quali Marida, diventata agronoma. Ha infine ricordato la conservazione nella proprietà di altre due importanti piante grazie anche all’intervento dell’amministrazione: il sindaco Terrani ha infatti confermato il ripristino a verde pubblico di una destinazione precedente, evitando l’abbattimento di questo “Patriarca verde”.

Nell’intervento della paesaggista Nicolina Pasquariello è stato illustrato il progetto “Il sentiero dei Giganti e le potenzialità di un territorio”, in cui l’albero figura come “pietra miliare” di una rete capolinea di archeologia, storia, tradizioni, folklore e narrazione, giungendo alla considerazione finale: “Se un albero racconta un luogo, una rete di alberi racconta un territorio”.

Le conclusioni del talk sono state affidate all’architetto Roberta Angelini, la quale ha affrontato il tema “Il paesaggio come ‘radice’ del progetto territoriale: alcuni spunti di riflessione”. Attraverso un’ampia esposizione di esempi nazionali ed internazionali, Angelini ha contestualizzato la sfida progettuale assunta dalla Pro Loco Folignano coinvolgendo tutte le associazioni del territorio: un percorso ripartito dal paesaggio e dal ruolo dell’albero monumentale per definire il progetto territoriale, capitalizzando il “valore ambientale del verde” e degli asset culturali e antropologici del territorio, offrendo sei spunti strategici di discussione.

Il Green Talk si è concluso di fronte a una platea attenta e plaudente, in cui erano presenti anche il vicesindaco di Folignano Angelo Flaiani, gli assessori Laura Addis e Costantino Nepi, il presidente del Consiglio comunale Samuele D’Ottavio, il consigliere provinciale Daniele Tonelli e tanti cittadini.

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