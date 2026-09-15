MONTALTO DELLE MARCHE – In seguito al successo di partecipazione e di risultati concreti dei laboratori territoriali organizzati nei mesi scorsi, il percorso intrapreso nel corso dell’estate dal GAL Piceno entra in una fase ancora più operativa, che passa per la data di venerdì 18 settembre dalle ore 17 a Montalto delle Marche, presso la Torre Civica, in piazza Umberto I. L’obiettivo di questo specifico incontro non è cambiato rispetto ai precedenti, ovvero favorire la nascita di idee innovative e l’accesso alle opportunità offerte dai programmi di finanziamento di sviluppo locale e, più nello specifico, accompagnare gli attori locali verso un partenariato pubblico-privati e nello sviluppo di Smart Villages sul territorio – intervento SRG07 della Regione Marche.

L’incontro di venerdì 18 a Montalto delle Marche consiste infatti in un laboratorio territoriale partecipativo sul Bando Intervento “SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages”, questa volta finalizzato al finanziamento di un’iniziativa in Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per aggregazioni sull’intero territorio del GAL Piceno. Facilitatore del laboratorio è Christian Gretter, sociologo, specializzato in progettazione partecipata e sviluppo di comunità per la costruzione di servizi, di cooperazione decentrata e welfare.

L’obiettivo del bando – e quindi dell’incontro di venerdì a Montalto delle Marche – è quello di promuovere la sperimentazione di soluzioni digitali e tecnologiche per la medicina di prossimità, la teleassistenza e il telemonitoraggio, insieme a iniziative di socializzazione, ricreative e culturali dedicate all’active ageing, per migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei territori. Dal GAL Piceno, inoltre, fanno sapere che è particolarmente sollecitata la partecipazione della popolazione per il laboratorio di venerdì 18 (dai privati alle associazioni, dal pubblico agli operatori del settore sanitario), in quanto lo scopo dell’incontro sarà anche quello di stimolare e raccogliere idee e best practice già introdotte che potrebbero essere riproposte o nuove opportunità mai sperimentate ma adatte ai comuni del GAL Piceno.

Il bando in questione prevede una dotazione finanziaria complessiva di 531.000,00 euro e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 dicembre 2026 alle ore 13.

Per saperne di più, portare esperienze e proposte e per ascoltare le novità in arrivo sui temi sopra citati, appuntamento quindi venerdì 18 settembre alle ore 17, presso la Torre Civica di Montalto delle Marche, in Piazza Umberto I.

Per eventuali informazioni prima di venerdì, è invece possibile rivolgersi al GAL Piceno: 0736.827010 | 334.3537430; [email protected]

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