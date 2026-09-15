ASCOLI PICENO – Sabato 19 Settembre, presso la Palestra Phisiko Restyle Gym di Ascoli Piceno (Via dell’aspo), si svolgerà un evento multidisciplinare di yoga e taijiquan/qigong riservato a persone di ogni età.

L’iniziativa viene realizzata dalla Cooperativa DLM, grazie a un contributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Ci sarà l’opportunità di praticare gratuitamente lo yoga (dalle 9 alle 10 con l’insegnante Eugenia Brega) e il taijiquan/qigong (dalle 10 alle 11,30 con il maestro Raffaele Tassone).

L’evento rientra in una serie di laboratori gratuiti di attività fisica per promuovere stile di vita corretti nella popolazione, al fine di riuscire ad avere un buono statuto di salute ed un benessere generale.

Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie. Lo yoga inoltre migliorare le capacità di concentrazione, aiutando a rilassarsi ed eliminando le energie negative.

Praticare in maniera costante il taijiquan/qigong porta ad uno stato mentale più equilibrato, migliora la forma fisica, l’agilità e l’equilibrio.

L’unione di queste attività offre un’occasione preziosa per ritrovare armonia tra corpo e mente, ridurre lo stress e coltivare una maggiore presenza interiore.

Per partecipare occorre prenotare in quanto le attività sono a numero chiuso. Per lo yoga occorre portare un tappetino o un asciugamano.

Informazioni e prenotazioni, tramite messaggio, al numero 3495711408.

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