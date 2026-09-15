ASCOLI PICENO – Domenica 20 settembre (ritrovo ad Ascoli Piceno alle 9,30 in Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli) appuntamento con l’evento “Tesori ascolani: dalla chiesa di San Vittore alla Pinacoteca Civica”, un percorso culturale, artistico e storico aperto a persone di ogni età.
Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.
Il percorso, illustrato da una guida turistica abilitata, toccherà due punti di particolare di interesse culturale della città ossia la chiesa di San Vittore e la Pinacoteca Civica.
La partecipazione è gratuita (compreso l’ingresso in Pinacoteca), con un massimo di 35 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa.
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