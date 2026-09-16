ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 560 del 16 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
Mercatino Antiquariato
- Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, dalle ore 14:00 del giorno 19 settembre 2026 alle 22:00 del giorno 20 settembre 2026:
– il divieto di sosta con rimozione coatta;
- Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 del giorno 19 settembre 2026 alle 22:00 del giorno 20 settembre 2026:
– il divieto di sosta con rimozione coatta;
- Piazza Simonetti dalle ore 06:00 del giorno 19 settembre 2026 alle ore 22:00 del giorno 20 settembre 2026:
– il divieto di sosta con rimozione coatta (esclusi stalli Prefettura per Piazza Simonetti);
- Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre) , dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni di sabato 19 settembre 2026 e domenica 20 settembre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 20:00:
– interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione per i veicoli dei partecipanti all’evento, dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana , con personale impiegato a propria cura e spese.
Per la giornata del 20 settembre 2026 , l’interdizione veicolare nei tratti sopra indicati interesserà anche i veicoli partecipanti all’evento con orario 09:00-18:00 per l’istituzione della Giornata senza auto.
- dalle ore 14:00 del giorno 19 settembre 2026 alle ore 22:00 del giorno 20 settembre 2026 lo spostamento del capolinea del Trenino Giocamondo e Robles in Via Dino Angelini dal civ. 137 al civ. 147 (lato opposto) consentendo al sosta negli orari indicati esclusivamente ai trenini turistici. Resta invariata la sede della biglietteria.
Giornata senza auto
- Via XX Settembre, Piazza Roma lato sud , Via A.Ceci, Via Vidacilio, via D’Ancaria , dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del 20 settembre 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
– interdizione alla viabilità veicolare sulle vie di cui al punto precedente, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del giorno 20 settembre 2026.
Per Via XX Settembre e Piazza Roma l’interdizione veicolare decorrerà dalle ore 14:00 di sabato 19 settembre 2026 per evento Mercatino Antiquariato.
Regolamentazione della viabilità strada comunale Frazione Caprignano per lavori di realizzazione della ciclovia del Tronto
Richiedente: Comune di Ascoli Piceno – Ditta esecutrice: Adriatica Bitumi SPA
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 556 del 15 settembre 2026 l’Amministrazione ordina dal 17/09/26 dalle ore 08:30 fino al 17/10/26 strada comunale in Fne Caprignano nel tratto dal km 2+100 (tratto 7) al km 4+500 (tratto 10):
divieto di sosta rimozione coatta ambo i lati per l’installazione di area cantiere funzionale alle lavorazioni in oggetto;
divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli impegnati nei lavori;
istituzione di strada senza uscita con apposizione di specifica segnaletica all’imbocco e al termine della via oggetto di occupazione;
Regolamentazione della viabilità in Corso Mazzini per montaggio gru in area privata presso cantiere sito in Corso Mazzini 49
Richiedente: Desideri Giuseppe & C SRL
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 559 del 16 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire in data 21/09/26 dalle ore 23:00 fino alle ore 07:00 del 22/09/26, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità in Corso Mazzini:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (dalle ore 22:00) in Corso Mazzini ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con Rua Lazzaro Giosafatti e Piazza Cecco d’Ascoli con revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti e alla Guardia di Finanza.
- Interdizione temporanea della circolazione in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con Rua Lazzaro Giosafatti e Piazza Cecco d’Ascoli indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in senso contrario dei mezzi d’opera, da attuare mediante l’utilizzo di movieri, a cura e spese della ditta richiedente. Le successive operazioni di carico e scarico degli elementi della gru dovranno avvenire posizionando i mezzi nel tratto interessato dalla interdizione totale della circolazione (garantendo l’accesso alla caserma della Guardia Di Finanza) con conseguente riapertura della circolazione in Corso Mazzini a partire dal civico 39 in direzione Ovest;
Il transito dei mezzi in senso contrario di marcia dovrà avvenire mediante l’ausilio di movieri:
- n. 1 moviere all’intersezione tra Cso Mazzini e Via dei Templari e n. 1 moviere all’intersezione tra Cso Mazzini e Via Tullio Lazzari per interrompere temporaneamente il flusso veicolare proveniente da queste ultime vie al transito dei mezzi d’opera;
- n. 1 moviere all’intersezione tra Corso Mazzini /Via degli Studi al fine di agevolare il transito in senso contrario dei veicoli in sosta nel tratto compreso tra la suddetta intersezione e l’intersezione Cso Mazzini/Rua Giosafatti;
- n.1 moviere al fine di raccordarsi con gli altri precedentemente indicati e dedito ad accompagnare in sicurezza il transito in senso contrario del mezzo d’opera.
Interdizione totale della circolazione in Cso Mazzini nel tratto compreso tra i civ. 57 e civ. 39 ad esclusione dei mezzi d’opera impegnati nelle operazioni di montaggio della gru;
Via Emidio Clementi/Via delle Torri:
- Obbligo di svolta a destra in direzione via delle Torri da posizionare all’intersezione indicata per il flusso veicolare proveniente da Via E. Clementi ad eccezione dei residenti autorizzati.
Corso Mazzini/Via degli Studi:
- Obbligo di svolta a destra in direzione Via degli Studi da posizionare all’intersezione indicata con transenna presidiata da moviere al fine di deviare il flusso veicolare proveniente da piazza Sant’Agostino.
In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere o completare le operazioni di montaggio gru per la data concordata, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alla data del 22 Settembre a partire dalle ore 23:00 fino alle ore 07:00 del giorno seguente.
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