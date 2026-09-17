Risultati terza giornata, Serie D girone F
Angelana – Teramo 1-3
Giulianova – Termoli 0-0
L’Aquila – Atletico Ascoli 0-0
Montecchio Gallo – Pietralunghese 2-1
Recanatese – Foligno 4-1
Notaresco – Santegidiese 1-0
Trestina – Fossombrone 0-1
Lanciano – Vigor Senigallia 1-2
Maceratese – Ancona 0-1
Classifica terza giornata, Serie D girone F
Vigor Senigallia 9
Teramo 7
L’Aquila 7
Montecchio Gallo 6
Ancona 6
Foligno 6
Fossombrone 6
Recanatese 5
Notaresco 4
Santegidiese 4
Atletico Ascoli 4
Termoli 4
Angelana 3
Lanciano 1
Giulianova 1
Pietralunghese 1
Trestina 1
Maceratese 0
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