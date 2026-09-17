Risultati terza giornata, Serie D girone F 

Angelana – Teramo 1-3

Giulianova – Termoli 0-0

L’Aquila – Atletico Ascoli 0-0

Montecchio Gallo – Pietralunghese 2-1

Recanatese – Foligno 4-1

Notaresco – Santegidiese 1-0

Trestina – Fossombrone 0-1

Lanciano – Vigor Senigallia 1-2

Maceratese – Ancona 0-1

Classifica terza giornata, Serie D girone F

Vigor Senigallia 9

Teramo 7

L’Aquila 7

Montecchio Gallo 6

Ancona 6

Foligno 6

Fossombrone 6

Recanatese 5

Notaresco 4

Santegidiese 4

Atletico Ascoli 4

Termoli 4

Angelana 3

Lanciano 1

Giulianova 1

Pietralunghese 1

Trestina 1

Maceratese 0

 


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