ASCOLI PICENO – La Settimana Europea della Mobilità (SEM), l’evento di punta della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile, torna ad Ascoli Piceno con un ricco programma di iniziative organizzate dagli Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno.

Quest’anno, il tema centrale della campagna internazionale è “La condivisione dello spazio pubblico”, un concetto che FIAB Ascoli fa proprio con lo slogan locale “La Strada per tutti”.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sull’importanza di ripensare le nostre città. Le strade non sono solo corridoi per il traffico e il parcheggio delle automobili, ma spazi vitali e di incontro dove la socialità, la sicurezza e la salute dei cittadini devono avere la priorità.

“La Settimana Europea della Mobilità è l’occasione per dimostrare che un’alternativa all’uso dell’auto privata è possibile e auspicabile,” dichiarano i volontari di FIAB Ascoli Piceno. “Il nostro programma, sviluppato grazie all’impegno dei soci, vuole toccare diverse corde: coinvolgere le nuove generazioni, promuovere stili di vita sani per i lavoratori e, soprattutto, mostrare come lo spazio urbano può essere riappropriato in sicurezza da tutte le persone, a prescindere dal mezzo che scelgono. La strada è di tutti, non solo delle auto.”

GLI APPUNTAMENTI DI FIAB ASCOLI

Ecco il calendario dettagliato degli eventi, pensati per coinvolgere diverse fasce della popolazione:



18 Settembre – mattino “Speed Date”, volontariato con gli studenti

Luogo: Chiostro di Sant’Agostino

Un evento speciale dedicato alle scuole secondarie. Un format originale e dinamico pensato dal CsV di Ascoli Piceno per far conoscere ai giovani il mondo del volontariato attivo e della mobilità sostenibile. Un’occasione di confronto e crescita per educare alla cittadinanza attiva.

22 Settembre – Ore 7:30: “Bike to Work” – A lavoro insieme in bici

Percorso: Da Porta Solestà alla zona Industriale

Una pedalata collettiva per promuovere l’uso della bicicletta nel tragitto casa-lavoro. Un’alternativa sana, ecologica e spesso più veloce al traffico dell’ora di punta. Un modo per iniziare la giornata con energia e contribuire a ridurre l’inquinamento. Il percorso attraverserà la città con le seguenti tappe in cui ognuno potrà aggregarsi: ore 7:30 partenza da Via Verdi chiesa di San Giacomo della Marca, poi a seguire lavatoio di Porta Cappuccina, Viale Vellei Liceo Classico, Battistero, Ponte di Porta Maggiore, Stazione FS, Piazza Immacolata, Stazione FS di San Filippo, Monticelli ex Velodromo, via della Tintura Eurospin, via del Commercio.

22 Settembre – Ore 20:30: “La Strada per tutti” – Tour serale con bici inclusive

Partenza: Piazza del Popolo

L’evento clou della settimana. Una suggestiva pedalata notturna per le vie del centro storico, aperta a tutti. Il cuore di Ascoli si riempirà di colori, musica e della gioia di pedalare insieme. La particolarità dell’evento è la presenza di biciclette inclusive , per garantire la partecipazione anche a persone con disabilità o con esigenze specifiche. Un’esperienza gioiosa che dimostra concretamente cosa significa una città accessibile e a misura d’uomo.

Fiab Ascoli Piceno invita tutta la cittadinanza, le istituzioni e i media a partecipare numerosi a questi eventi per costruire insieme un futuro più sostenibile, inclusivo e vivibile per tutti.

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