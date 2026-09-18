La psicologa clinica e fitness trainer di Pagliare del Tronto racconta perché il benessere femminile non può essere ridotto a una questione di peso

ASCOLI PICENO – Dopo una gravidanza o in un periodo particolarmente impegnativo, molte donne si ritrovano a fare i conti con un corpo che non riconoscono più. Cambiano le energie e le esigenze, mentre il tempo per sé stesse diminuisce.

La risposta è spesso l’ennesima dieta o un allenamento intensivo. Ma è davvero questa la strada?

Ne abbiamo parlato con Giorgia Teodori di Pagliare del Tronto, psicologa clinica e fitness trainer, fondatrice di Fullness Academy, un metodo che integra movimento, educazione alimentare e psicologia.

Perché tante donne, soprattutto dopo i 40 anni, vivono il proprio corpo come un nemico?

«Perché pretendiamo dal nostro corpo le stesse cose di vent’anni prima, dimenticando che la nostra vita è cambiata. Tra lavoro, figli, responsabilità, stress e cambiamenti fisiologici, molte donne non si riconoscono e vivono tutto questo come un fallimento personale. Ma il punto non è tornare quelle di prima. È capire di cosa abbiamo bisogno oggi e lavorare con il nostro corpo, non contro di lui».

Eppure, quando si decide di rimettersi in forma, la prima soluzione è spesso una dieta o un allenamento intensivo. Perché è così difficile mantenere la costanza?

«Spesso si parte da programmi che non hanno niente a che vedere con la propria vita reale. Si stravolge tutto, poi arriva una giornata complicata, si salta un allenamento e scatta il senso di colpa. Ci si sente fallite e si abbandona tutto. Ma non è necessariamente mancanza di volontà. A volte è il metodo a non essere sostenibile. Non serve fare tutto, serve trovare qualcosa che possiamo continuare a fare».

Da questa visione è nata Fullness Academy. Come funziona concretamente?

«Fullness nasce dall’idea che non possiamo separare il corpo dalla mente. Non basta sapere quali esercizi fare. Bisogna capire perché continuiamo a mettere noi stesse all’ultimo posto o molliamo alla prima difficoltà. Il metodo integra allenamenti brevi e sostenibili, educazione alimentare e strumenti psicologici concreti. Ci alleniamo insieme nelle dirette settimanali su Zoom, in diversi orari, oppure in autonomia attraverso una piattaforma con allenamenti registrati. Sono presente su WhatsApp per ascoltare, guidare e aiutare ogni donna a trovare la costanza. Sono disponibili anche percorsi personalizzati 1:1. Prima di dire a una donna cosa fare, voglio sapere da dove parte. Perché non abbiamo tutte bisogno delle stesse cose».

Che cosa direbbe a una donna che pensa: ‘Ormai è troppo tardi, non ho mai fatto sport in vita mia’?

«Le direi che i grandi cambiamenti non devono necessariamente arrivare a venti o trent’anni. Eppure, troppo spesso, una donna arriva agli ANTA convinta di essere condannata a una lunga serie di ormai. Ma il nostro corpo non ha finito di sorprenderci. Può ancora cambiare, migliorare e raggiungere risultati che non avremmo nemmeno immaginato. Anzi, con l’età acquisiamo una consapevolezza di noi stesse e del nostro corpo che può diventare una risorsa straordinaria. Non è troppo tardi. Il tuo corpo non ha finito di stupirti. E nemmeno tu.»

Giorgia Teodori conclude: «Per tutto settembre, le nuove iscritte possono iniziare subito il percorso Fullness Academy, cominciare a pagare da ottobre e usufruire di una consulenza personale iniziale gratuita. Sono inoltre nuovamente disponibili i percorsi individuali 1:1, per chi desidera un lavoro personalizzato.»

Informazioni e iscrizioni:

349 321 2149;

[email protected];

https://academy.giorgiateodori.it/;

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