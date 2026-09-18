L’intervento è inserito nel programma finanziato dall’Ordinanza commissariale 137 del 2023 e riguarda una viabilità particolarmente importante per la frazione

ROCCAFLUVIONE – Via libera al progetto esecutivo per gli interventi di riparazione post-sisma della strada

comunale di Sassomaio, nel territorio di Roccafluvione. L’Ufficio Speciale

Ricostruzione ha approvato il progetto e autorizzato la concessione di un contributo

di 250.000 euro destinato al ripristino della sede stradale e delle ripe laterali

danneggiate dal terremoto.

L’intervento è inserito nel programma finanziato dall’Ordinanza commissariale 137

del 2023 e riguarda una viabilità particolarmente importante per la frazione. I

sopralluoghi e le verifiche tecniche hanno infatti evidenziato un diffuso stato di

dissesto della carreggiata e delle scarpate laterali, aggravato dalle conseguenze del

terremoto.

“L’opera consentirà di ripristinare le condizioni di percorribilità della strada di

Sassomaio, riducendo il rischio di ulteriori cedimenti e migliorando la stabilità del

versante interessato dai fenomeni di dissesto – conferma il commissario straordinario,

Guido Castelli -. Le infrastrutture rappresentano uno dei fulcri di questa ricostruzione,

poiché i territori del cratere devono tornare accessibili oltre che sicuri. Ringrazio l’Usr,

il Comune e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli per l’impegno che

stanno profondendo in questo complesso percorso”.

“Un intervento atteso da tempo che ha subito dei ritardi a causa di una messa in

sicurezza di un fabbricato adiacente l’area cantiere. Ringrazio il Commissario Guido

Castelli e tutta la Struttura Commissariale per il grande lavoro svolto. Sassomaio è una

delle tantissime frazioni di Roccafluvione ancora abitate e riparare questa arteria

stradale, seppur di poco oltre il km, rappresenta un risultato importante per i residenti

che attendevano da anni” dichiara il sindaco Emiliano Sciamanna.

La strada, che si sviluppa lungo la dorsale di un crinale, presenta tratti asfaltati e altri

con fondo brecciato. A seguito del sisma sono comparse lesioni e squarci sulla

pavimentazione, con un progressivo deterioramento della struttura viaria.

Contestualmente sono stati rilevati fenomeni di instabilità delle scarpate in arenaria,

sia a monte che a valle della carreggiata, con frane e smottamenti che in più occasioni

hanno invaso il piano stradale. Per risolvere le criticità il progetto prevede la

riprofilatura e il rafforzamento delle scarpate, il rifacimento della fondazione e della

sovrastruttura stradale, la regimazione delle acque meteoriche e la realizzazione di

gabbionate per il consolidamento delle aree più fragili.

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