ROCCAFLUVIONE – Via libera al progetto esecutivo per gli interventi di riparazione post-sisma della strada
comunale di Sassomaio, nel territorio di Roccafluvione. L’Ufficio Speciale
Ricostruzione ha approvato il progetto e autorizzato la concessione di un contributo
di 250.000 euro destinato al ripristino della sede stradale e delle ripe laterali
danneggiate dal terremoto.
L’intervento è inserito nel programma finanziato dall’Ordinanza commissariale 137
del 2023 e riguarda una viabilità particolarmente importante per la frazione. I
sopralluoghi e le verifiche tecniche hanno infatti evidenziato un diffuso stato di
dissesto della carreggiata e delle scarpate laterali, aggravato dalle conseguenze del
terremoto.
“L’opera consentirà di ripristinare le condizioni di percorribilità della strada di
Sassomaio, riducendo il rischio di ulteriori cedimenti e migliorando la stabilità del
versante interessato dai fenomeni di dissesto – conferma il commissario straordinario,
Guido Castelli -. Le infrastrutture rappresentano uno dei fulcri di questa ricostruzione,
poiché i territori del cratere devono tornare accessibili oltre che sicuri. Ringrazio l’Usr,
il Comune e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli per l’impegno che
stanno profondendo in questo complesso percorso”.
“Un intervento atteso da tempo che ha subito dei ritardi a causa di una messa in
sicurezza di un fabbricato adiacente l’area cantiere. Ringrazio il Commissario Guido
Castelli e tutta la Struttura Commissariale per il grande lavoro svolto. Sassomaio è una
delle tantissime frazioni di Roccafluvione ancora abitate e riparare questa arteria
stradale, seppur di poco oltre il km, rappresenta un risultato importante per i residenti
che attendevano da anni” dichiara il sindaco Emiliano Sciamanna.
La strada, che si sviluppa lungo la dorsale di un crinale, presenta tratti asfaltati e altri
con fondo brecciato. A seguito del sisma sono comparse lesioni e squarci sulla
pavimentazione, con un progressivo deterioramento della struttura viaria.
Contestualmente sono stati rilevati fenomeni di instabilità delle scarpate in arenaria,
sia a monte che a valle della carreggiata, con frane e smottamenti che in più occasioni
hanno invaso il piano stradale. Per risolvere le criticità il progetto prevede la
riprofilatura e il rafforzamento delle scarpate, il rifacimento della fondazione e della
sovrastruttura stradale, la regimazione delle acque meteoriche e la realizzazione di
gabbionate per il consolidamento delle aree più fragili.
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