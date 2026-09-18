ARQUATA DEL TRONTO – Nuovo passo avanti per la ricostruzione della frazione di Vezzano, nel comune di
Arquata del Tronto. Sono stati assegnati 600 mila euro per gli interventi di
demolizione degli edifici pubblici e privati presenti nell’abitato. L’Ufficio Speciale per
la Ricostruzione della Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore.
Le demolizioni assumono un carattere strategico perché consentiranno di eliminare
condizioni di pericolo ancora presenti nella frazione e, soprattutto, di creare le
condizioni necessarie per procedere con ulteriori opere pubbliche e con la
ricostruzione degli edifici. Il programma riguarda infatti alcuni aggregati che
interferiscono con gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con la
realizzazione dei muri di sostegno, con l’allargamento della viabilità di collegamento
alla S.P. 129 e con la futura realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie a
servizio di Vezzano.
“A Vezzano interveniamo su uno dei passaggi preliminari indispensabili per rendere
concretamente possibile la ricostruzione della frazione – dichiara il commissario
straordinario Guido Castelli –. Le demolizioni non rappresentano soltanto la
rimozione di edifici danneggiati, ma servono a liberare le aree, ripristinare condizioni
di sicurezza e consentire l’avvio delle opere pubbliche e private che restituiranno
forma e funzionalità all’abitato. Arquata del Tronto richiede un lavoro
particolarmente complesso, nel quale ogni intervento deve inserirsi in una
programmazione organica. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli,
l’USR e il Comune di Arquata per la loro collaborazione”.
“Queste demolizioni consentiranno di avviare i lavori dei sottoservizi e per ricostruire
gli aggregati di Vezzano, come è avvenuto a Tufo. Stiamo lavorando con l’USR, la
struttura commissariale e i progettisti affinché, una volta avviata la fase, si possa
accelerare il processo: per questo motivo le demolizioni sono decisive. Si tratta di una
giornata importante per Vezzano, perché finalmente si tocca con mano la partenza
della ricostruzione” dichiara il sindaco Michele Franchi.
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