Assumono un carattere strategico perché consentiranno di eliminare condizioni di pericolo ancora presenti nella frazione e, soprattutto, di creare le condizioni necessarie per procedere con ulteriori opere pubbliche

ARQUATA DEL TRONTO – Nuovo passo avanti per la ricostruzione della frazione di Vezzano, nel comune di

Arquata del Tronto. Sono stati assegnati 600 mila euro per gli interventi di

demolizione degli edifici pubblici e privati presenti nell’abitato. L’Ufficio Speciale per

la Ricostruzione della Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore.

Le demolizioni assumono un carattere strategico perché consentiranno di eliminare

condizioni di pericolo ancora presenti nella frazione e, soprattutto, di creare le

condizioni necessarie per procedere con ulteriori opere pubbliche e con la

ricostruzione degli edifici. Il programma riguarda infatti alcuni aggregati che

interferiscono con gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con la

realizzazione dei muri di sostegno, con l’allargamento della viabilità di collegamento

alla S.P. 129 e con la futura realizzazione dei sottoservizi e delle opere accessorie a

servizio di Vezzano.

“A Vezzano interveniamo su uno dei passaggi preliminari indispensabili per rendere

concretamente possibile la ricostruzione della frazione – dichiara il commissario

straordinario Guido Castelli –. Le demolizioni non rappresentano soltanto la

rimozione di edifici danneggiati, ma servono a liberare le aree, ripristinare condizioni

di sicurezza e consentire l’avvio delle opere pubbliche e private che restituiranno

forma e funzionalità all’abitato. Arquata del Tronto richiede un lavoro

particolarmente complesso, nel quale ogni intervento deve inserirsi in una

programmazione organica. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli,

l’USR e il Comune di Arquata per la loro collaborazione”.

“Queste demolizioni consentiranno di avviare i lavori dei sottoservizi e per ricostruire

gli aggregati di Vezzano, come è avvenuto a Tufo. Stiamo lavorando con l’USR, la

struttura commissariale e i progettisti affinché, una volta avviata la fase, si possa

accelerare il processo: per questo motivo le demolizioni sono decisive. Si tratta di una

giornata importante per Vezzano, perché finalmente si tocca con mano la partenza

della ricostruzione” dichiara il sindaco Michele Franchi.

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