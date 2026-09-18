MONTALTO DELLE MARCHE – Montalto delle Marche, nell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab – Presidato di Civiltà Future”, mira ad essere nel tempo un punto di riferimento per la formazione cinematografica regionale e nazionale con la Metroborgo Film Academy, la prima scuola per le maestranze del cinema nelle Marche. Il borgo sistino diventa dunque un laboratorio cinematografico diffuso, punto di incontro tra formazione, professionisti e produzioni, con l’obiettivo di creare competenze reali sul territorio, per rispondere a un’esigenza concreta delle produzioni cinematografiche e per andare incontro alla volontà (soprattutto dei più giovani) di imparare sul campo a lavorare nel mondo dell’audiovisivo, senza doversi spostare in città o addirittura all’estero. E quando un’esigenza incontra una volontà così forte, e si inserisce nell’ambito del progetto più ampio di rigenerazione urbana, culturale, economico e sociale di “Metroborgo MontaltoLab”, dalla teoria si passa subito alla pratica e nasce la Metroborgo Film Academy. L’iniziativa è già un successo, come dimostrano le numerose iscrizioni ai workshop per le maestranze del cinema che si terranno per due finesettimana consecutivi, al via dal 26 settembre.

L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Montalto delle Marche (come detto, nell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab – Presidato di civiltà future”) ed è promossa dalla CNA di Ascoli Piceno in collaborazione con CNA Marche e Form.Art Marche, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

A Montalto delle Marche si andrà dunque in aula il 26 e 27 settembre per i corsi di recitazione, fotografia e scenografia, per un finesettimana dedicato alla formazione, per poi passare all’esperienza pratica sul set, sempre a Montalto delle Marche, il 3 e il 4 ottobre. Tre le discipline e un team di docenti e co-docenti professionisti che terranno lezioni frontali e animeranno poi il set. Per il corso di Fotografia il docente sarà Michele D’Attanasio (direttore della fotografia di film come Lo chiamavano Jeeg Robot, Veloce come il vento, L’ombra di Caravaggio e Il sol dell’avvenire). D’Attanasio sarà affiancato come co-docenti da Simone La Mantia (primo assistente camera e direttore della fotografia di The New Pope di Paolo Sorrentino), Manuele Mandolesi (regista e direttore della fotografia, vincitore del Globo d’Oro 2020 con Vulnerabile Bellezza) e Antonio Di Domenico (regista e direttore della fotografia con oltre 25 anni di esperienza nel cinema e nel documentario). Il corso di Scenografia sarà invece tenuto da Federico Maugeri, scenografo di Malerba di Simone Corallini, già assistente scenografo all’Old Vic di Bristol, che guiderà i corsisti tra le più recenti evoluzioni tecnologiche, insieme a Thomas Cicognani, tra i massimi esperti nazionali di CGI e intelligenza artificiale applicata all’audiovisivo. Il corso di Recitazione è stato infine affidato a Cristiano Caldironi, attore e acting coach (Camera Café, Zelig) e direttore dell’Accademia Teatro Cinema di Ravenna. Come co-docente, Caldironi potrà contare sull’attrice Daphne Scoccia, candidata ai David di Donatello per Fiore di Claudio Giovannesi.

Docenti professionisti per workshop di recitazione, scenografia e fotografia intensivi, pratici e accessibili anche per chi si affaccia per la prima volta al mestiere. La partecipazione è gratuita, con possibilità di alloggio gratuito a Montalto delle Marche nelle giornate di workshop. I posti ancora disponibili sono limitati e su selezione. Info e candidature su metroborgofilmacademy.it.

“Il progetto del Metroborgo ci ha abituati a parlare di cantieri soprattutto “fisici”. Con l’Academy vogliamo aprire un cantiere soprattutto immateriale, una fucina in cui professionisti dell’audiovisivo insegnano in modo concreto quest’arte, creando figure specializzate. Il Metroborgo sta diventando ciò che prometteva di essere: un laboratorio continuo di formazione capace di dare al nostro territorio le opportunità delle grandi città. Un luogo in cui si costruisce qualcosa di strutturale, che possa dare sbocchi concreti grazie a una formazione che esce dall’aula e permette di imparare il cinema facendolo. Ringrazio quindi i partner e collaboratori che si stanno impegnando per questa iniziativa che ci inorgoglisce profondamente” – dichiara il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

“La risposta che abbiamo ricevuto per questi primi corsi è stata straordinaria: il numero delle candidature dimostra che nel nostro territorio esistono interesse, energie e una forte voglia di formarsi e lavorare nel mondo del cinema e dell’audiovisivo – sottolinea Marco Fausti, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Ascoli Piceno – Ma questo è soltanto l’inizio. Con la Metroborgo Film Academy vogliamo costruire un progetto che cresca nel tempo, capace di formare nuove professionalità e, allo stesso tempo, contribuire a rendere il Piceno un territorio sempre più riconosciuto per il cinema, la cultura e la produzione artistica. Abbiamo iniziato dalle maestranze perché crediamo che per far crescere davvero un settore sia necessario partire dalle competenze e dalle persone”.

“La nascita di questa Academy significa che esiste un progetto di futuro per il cinema nelle Marche. Un futuro fatto di sogni, di arte, ma anche, concretamente, di lavoro, professionalità, opportunità. L’industria cinematografica è una filiera ad alto valore aggiunto. Investire sulla formazione significa trasformare passione e talento in competenze che ora sono spendibili nel nostro territorio. Trovo straordinario che un piccolo borgo di meno di 2000 abitanti sia il fulcro di questa splendida iniziativa: l’eccellente partecipazione ci dice molto sul grande fermento che sta vivendo la nostra regione nel settore audiovisivo” – conclude Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura.

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