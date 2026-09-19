Ascoli-Avellino
stadio “Del Duca” quinta giornata del campionato di Serie B.
Arbitra Marchetti di Ostia Lido. Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in ricordo di Sandro Mazzola.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (80’ Acampora), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini (65’ Oliveri); Silipo (87’ Gattoni), Bolsius (65’ De Pieri), D’Uffizi; Brunori (65’ Gori). A disp.: Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Lo Scalzo, Ricci. All. Tomei
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici (79’ Biasci); Missori, Di Maggio (67’ Sounas), Palumbo, Besaggio (87’ Di Paolo), Moruzzi (46’ Sala); Russo, Cheddira (79’ Pandolfi). A disp.: Iannarilli, Di Bitonto, Palmiero, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Favilli. All.: Nesta
ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido
RETI: 17’ Russo (Av), 49’ aut. Enrici (Av), 72’ e 85’ Silipo (As)
NOTE: ammoniti Di Maggio (Av), Rizzo (As), Corradini (As), Besaggio (Av). Espulso dalla panchina al 35’ il segretario Aloisi (Av) per proteste. Spettatori 13.933 (di cui 10.043 abbonati e 900 ospiti) per un incasso di 110.727,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.
PRIMO TEMPO
0′ Ascoli col nuovo completino bianconero batte il calcio di inizio
4′ Ascoli aggressivo cerca di sfondare
6′ brutto intervento di Palumbo su D’Uffizzi, punizione per il Picchio sulla trequarti a sinistra
8′ ancora un brutto intervento stavolta di Izzo su Brunori a centrocampo
11′ ammonito DI Maggio per un fallo su Rizzo sulla trequarti
17′ GOL AVELLINO, imbucata di Palumbo a pescare Russo in area, stop e tiro a mezz’altezza sul secondo palo, nulla può Vitale a tu per tu con l’attaccante
18′ fumogeni in campo lanciati dai tifosi dell’Avellino dopo un minuto riprende il match
21′ tiro velleitario di Corradini dalla destra, para Martinelli
22′ ancora fumogeni in campo
24′ OCCASIONE ASCOLI Brunori ruba palla al limite dell’area, serve in area Silipo, tiro respinto termina sui piedi di D’Uffizi tiro murato e palla in corner
29′ Brunori ancora dal limite ruba palla e tira, debole para Martinelli
31′ OCCASIOEN ASCOLI, cross di Silipo dalla destra, Brunori ci prova di testa pallone sul fondo
33′ PERICOLOSO AVELLLINO, tiro dal limite di Russo, Vitale para in tuffo deviando lateralmente
35′ Espulso un componente della panchina delll’Avellino
37′ Cheddira ruba palla a Rizzo si invola verso l’area, tiro debole che termina sul fondo
40′ GOL ASCOLI lancio in area a pescare Brunori, Silipo si avventa e mette in rete con un pallonetto, tutto fermo CHECK VAR , annullato per offside
43′ Brunori servito in area tenta il tiro, viene colpito duramente da Enrici, l’arbitro lascia correre
45′ assegnati 2 minuti di recupero
46′ ammonito Rizzo per un fallo sulla trequarti
47′ termina la prima frazione
SECONDO TEMPO
46- Ricomincia il match. Nell’Avellino c’è Sala al posto di Moruzzi
48′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI corner dalla destra battuto da Silipo, autogol di Enrici di testa
64′ triplo cambio Ascoli dentro Gori, De Pieri e Oliveri, escono Bolsius, Brunori e Corradini, Milanese si sposta a centrocampo
64′ D’Uffizi conquista una punizione dai venti metri, batte Silipo che colpisce l’incrocio dei pali
67′ cambio Avellino, dentro Sounas out Di Maggio
72′ GOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Silipo si mette in proprio dribbling sulla sinistra e tiro a giro a mezz’altezza che si infila alle spalle di Martinelli
78′ Ascoli in completo possesso del gioco, ammonito Besaggio per un gesto contro l’arbitro
79′ Doppio cambio Avellino dentro Pandolfi e Biasci, fuori Cheddira e Enrici
80′ Ascoli esce Milanese entra Acampora
86′ GOOOOOOOOOL ASCOLI ancora Silipo, contropiede portato bene in avanti da Acampora e Gori, Silipo ne approfitta e anticipa tutti infilando con n bel piattone rasoterra sul secondo palo
88- Ultimo cambio Ascoli, entra Gattoni per Silipo
89′ si divora il poker D’Uffizi lanciato solo davanti a Martinelli
90′ 5 minuti di recupero
91′ altra occasione per il Picchio, Guiebre spara alto dal limite dell’area
95′ TERMINA IL MATCH
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