Ascoli-Avellino

stadio “Del Duca”   quinta giornata del campionato di Serie B.

Arbitra Marchetti di Ostia Lido. Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in ricordo di Sandro Mazzola.

 

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (80’ Acampora), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini (65’ Oliveri); Silipo (87’ Gattoni), Bolsius (65’ De Pieri), D’Uffizi; Brunori (65’ Gori). A disp.: Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Lo Scalzo, Ricci. All. Tomei

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici (79’ Biasci); Missori, Di Maggio (67’ Sounas), Palumbo, Besaggio (87’ Di Paolo), Moruzzi (46’ Sala); Russo, Cheddira (79’ Pandolfi). A disp.: Iannarilli, Di Bitonto, Palmiero, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Favilli. All.: Nesta

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI: 17’ Russo (Av), 49’ aut. Enrici (Av), 72’ e 85’ Silipo (As)

NOTE: ammoniti Di Maggio (Av), Rizzo (As), Corradini (As), Besaggio (Av). Espulso dalla panchina al 35’ il segretario Aloisi (Av) per proteste. Spettatori 13.933 (di cui 10.043 abbonati e 900 ospiti) per un incasso di 110.727,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.

PRIMO TEMPO

0′ Ascoli col nuovo completino bianconero batte il calcio di inizio

4′ Ascoli aggressivo cerca di sfondare

6′ brutto intervento di Palumbo su D’Uffizzi, punizione per il Picchio sulla trequarti a sinistra

8′ ancora un brutto intervento stavolta di Izzo su Brunori a centrocampo

11′ ammonito DI Maggio per un fallo su Rizzo sulla trequarti

17′ GOL AVELLINO, imbucata di Palumbo a pescare Russo in area, stop e tiro a mezz’altezza sul secondo palo, nulla può Vitale a tu per tu con l’attaccante

18′ fumogeni in campo lanciati dai tifosi dell’Avellino dopo un minuto  riprende il match

21′ tiro velleitario di Corradini dalla destra, para Martinelli

22′ ancora fumogeni in campo

24′ OCCASIONE ASCOLI Brunori ruba palla al limite dell’area, serve in area Silipo, tiro respinto termina sui piedi di D’Uffizi tiro murato e palla in corner

29′ Brunori ancora dal limite ruba palla e tira, debole para Martinelli

31′ OCCASIOEN ASCOLI, cross di Silipo dalla destra, Brunori ci prova di testa pallone sul fondo

33′ PERICOLOSO AVELLLINO, tiro dal limite di Russo, Vitale para in tuffo deviando lateralmente

35′ Espulso un componente della panchina delll’Avellino

37′ Cheddira ruba palla a Rizzo si invola verso l’area, tiro debole che termina sul fondo

40′ GOL ASCOLI lancio in area a pescare Brunori, Silipo si avventa e mette in rete con un pallonetto, tutto fermo CHECK VAR , annullato per offside

43′ Brunori servito in area tenta il tiro, viene colpito duramente da Enrici, l’arbitro lascia correre

45′ assegnati 2 minuti di recupero

46′ ammonito Rizzo per un fallo sulla trequarti

47′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

46- Ricomincia il match. Nell’Avellino c’è Sala al posto di Moruzzi

48′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI corner dalla destra battuto da Silipo, autogol di Enrici di testa

64′ triplo cambio Ascoli dentro Gori, De Pieri e Oliveri, escono Bolsius, Brunori e Corradini, Milanese si sposta a centrocampo

64′ D’Uffizi conquista una punizione dai venti metri, batte Silipo che colpisce l’incrocio dei pali

67′ cambio Avellino, dentro Sounas out Di Maggio

72′ GOOOOOOOOOOOL ASCOLI. Silipo si mette in proprio dribbling sulla sinistra e tiro a giro a mezz’altezza che si infila alle spalle di Martinelli

78′ Ascoli in completo possesso del gioco, ammonito Besaggio per un gesto contro l’arbitro

79′ Doppio cambio Avellino dentro Pandolfi e Biasci, fuori Cheddira e Enrici

80′ Ascoli esce Milanese entra Acampora

86′ GOOOOOOOOOL ASCOLI ancora Silipo, contropiede portato bene in avanti da Acampora e Gori, Silipo ne approfitta e anticipa tutti infilando con n bel piattone rasoterra sul secondo palo 

88- Ultimo cambio Ascoli, entra Gattoni per Silipo

89′ si divora il poker D’Uffizi lanciato solo davanti a Martinelli

90′ 5 minuti di recupero

91′ altra occasione per il Picchio, Guiebre spara alto dal limite dell’area

95′ TERMINA IL MATCH

 


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