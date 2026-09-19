Una notte perfetta dove il Picchio ha saputo rimontare all’iniziale svantaggio con un risultato finale meritatissimo. Tris calato e tre punti che portano il Picchio a quota dieci.

ASCOLI PICENO – Termina 3 a 1 la sfida tra Ascoli e Avellino. Quella contro gli irpini è stata la vittoria del carattere, della determinazione e di un gruppo che ha saputo reagire senza arrendersi mai. Una notte perfetta dove il Picchio ha saputo rimontare all’iniziale svantaggio con un risultato finale meritatissimo. Tris calato e tre punti che portano il Picchio a quota dieci.

Mister Tomei “Bella partita, i ragazzi hanno una grande anima e un grande carattere. L’Avellino è venuto qui aggressivo ci ha messo in difficoltà e abbiamo subito la loro aggressività, pian piano abbiamo capito e modificato delle cose e nel secondo tempo devo dire gran bella partita da parte nostra. Nel secondo tempo mi ha colpito molto l’animo di questi ragazzi al di là dell’aspetto tecnico e fisico”. Sul gol preso: “Siamo entrati non attentissimi, e in quel momento c’erano delle situazioni che non leggevamo bene”.

“Silipo? Oltre i due gol Andrea ha fatto bene, può capitare di andare in panchina, l’alternanza sarà la normalità. l’importante che rispondono in questa maniera. Oggi non era semplice stare sotto contro una squadra forte e fisica di categoria. Anche oggi ripresa col nostro DNA”.

Sui subentrati: “Sono convinto che il calcio sia cambiato dopo l’introduzione dei 5 cambi, anche con le nuove regole il ritmo è più serrato. I cambi fanno la differenza, se entrano bene soprattutto ti aiutano. Chi è stato sostituito ha fatto una gran partita, chi è entrato ha dato una spinta in più. Contiamo su tutti. Brunori ci darà una grande mano”.

“La sosta? positiva ci adeguiamo, approfittiamo per continuare a lavorare in una certa maniera, questo risultato ci dà la possibilità di affrontare tutto col sorriso. Venuti? sta lavorando e lo stiamo valutando”.

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