ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione stradale in Via Pretoriana per getto calcestruzzo.
Con l’Ordinanza dirigenziale 567 del 18 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire per il giorno 21/09/2026 dalle ore 14:30 alle ore 20:00 e per l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale in:
Via Pretoriana, tratto che va dall’intersezione con Piazza Roma all’intersezione con Via delle Rimembranze: interdizione del transito veicolare con obbligo di presenza di moviere in Via Dino Angelini/Via Pretoriana al fine di informare gli utenti della temporanea chiusura.
Dovrà essere garantito:
- il transito pedonale in piena sicurezza in Via Pretoriana e nelle rue limitrofe specialmente in Rua dell’Arco e Rua di Ponte Oscuro mediante ausilio di moviere sul punto oggetto di intervento;
- il transito veicolare e pedonale in Rua della Vetreria e Via dei Conti;
Interdizione totale della circolazione in Corso Mazzini nel tratto compreso tra i civici 57 e 39 ad esclusione dei mezzi d’opera impegnati nelle operazioni di montaggio della gru;
Via Dino Angelini:
- obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana.
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