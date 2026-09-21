ASCOLI PICENO – Si avvia alla conclusione il progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e realizzato da dall’Unione Sportiva Acli Marche con la collaborazione di Sorda Picena Sociale e Ente Nazionale Sordi Ascoli Piceno/Fermo.

Sono già stati realizzati, infatti, 7 eventi nelle città di Ascoli Piceno, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone e Rotella che hanno fatto registrato più di 380 presenze di cittadini di ogni età.

In occasione del “Festival del sociale”, organizzato dal Comune di Ascoli Piceno, è stato realizzata una guidata alla città di Ascoli Piceno, con servizio di interpretariato Lis, per conoscere i tanti siti di interesse culturale legati a San Francesco d’Assisi e all’ordine dei francescani, con conclusione presso il Santuario di San Serafino da Montegranaro.

Nelle prossime settimane sono in programma altri eventi dello stesso progetto. Il 27 settembre a Montalto delle Marche, l’11 ottobre a Venarotta e il 18 ottobre a Montedinove. Il tema delle manifestazioni sarà sempre una maggiore conoscenza e la valorizzazione dei siti connessi al francescanesimo nelle città.

La partecipazione alle attività del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco” è gratuita.

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