Risultati della quarta giornata del gruppo F di Serie D
Ancona-L’Aquila 2-2
Teramo-Giulianova 3-2
Termoli-Vigor Senigallia 1-2
Foligno-Notaresco 1-0
Fossombrone-Lanciano 2-4
Pietralunghese-Maceratese 0-2
Recanatese-Montecchio 0-0
Santegidiese-Angelana 1-0
Atletico Ascoli-Trestina 1-0
Classifica girone F di Serie D
Vigor Senigallia 12
Teramo 10
Foligno 9
L’Aquila 8
Ancona 7
Atletico Ascoli 7
Montecchio 7
Santegidiese 7
Recanatese 6
Fossombrone 6
Lanciano 4
Notaresco 4
Termoli 4
Angelana 3
Maceratese 3
Giulianova 1
Pietralunghese 1
Sporting Trestina 1
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