Risultati della quarta giornata del gruppo F di Serie D

Ancona-L’Aquila 2-2

Teramo-Giulianova 3-2

Termoli-Vigor Senigallia 1-2

Foligno-Notaresco 1-0

Fossombrone-Lanciano 2-4

Pietralunghese-Maceratese 0-2

Recanatese-Montecchio 0-0

Santegidiese-Angelana 1-0

Atletico Ascoli-Trestina 1-0

Classifica girone F di Serie D

Vigor Senigallia 12

Teramo 10

Foligno 9

L’Aquila 8

Ancona 7

Atletico Ascoli 7

Montecchio 7

Santegidiese 7

Recanatese 6

Fossombrone 6

Lanciano 4

Notaresco 4

Termoli 4

Angelana 3

Maceratese 3

Giulianova 1

Pietralunghese 1

Sporting Trestina 1


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