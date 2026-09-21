FOLIGNANO – Un’iniziativa dedicata al benessere psicofisico della comunità: tornano le lezioni gratuite di yoga promosse da Unione Sportiva Acli Marche, in collaborazione con i comuni di Folignano e Maltignano, nell’ambito del progetto “In Corpore Sano 2026”.
Le sessioni si terranno sabato 26 settembre e 3, 17, 24 ottobre 2026, alle ore 9, presso il Laboratorio Teatro delle Foglie in Via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro – Folignano. Il corso sarà guidato dall’insegnante Eugenia Brega, professionista riconosciuta nel settore delle discipline olistiche.
L’iniziativa è aperta a tutti, con un massimo di 25 partecipanti: la prenotazione è obbligatoria (tramite messaggio al numero 3495711408) per garantire un’esperienza sicura e di qualità.
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