Rappresenterà, inoltre, uno strumento di monitoraggio a disposizione dei cittadini, che potranno avere maggiore consapevolezza dell’impatto positivo che la scelta di utilizzare la bicicletta ha sull’ambiente e sulla vivibilità

ASCOLI PICENO – Il nuovo contabici in via Tevere, nei pressi del ponte di San Filippo ad Ascoli, è entrato ufficialmente in funzione. Attraverso questo strumento l’Amministrazione conferma la sua volontà di potenziare le azioni orientate a favorire la mobilità sostenibile, aumentare la sicurezza ciclistica, diminuire le emissioni di anidride carbonica e fornire all’Osservatorio permanente sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’abitare informazioni sul monitoraggio dei flussi ciclistici, utili per le scelte pianificatorie in attuazione del Biciplan e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, già approvati.

“La nostra Amministrazione – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – dimostra ancora una volta la costante attenzione verso la mobilità sostenibile. Il progetto ‘Ascoli Green’ va avanti passo dopo passo, con interventi concreti che ci permettono di raccogliere dati reali e di programmare il futuro. L’obiettivo è una città sempre più a misura d’uomo, dove muoversi in bicicletta sia una scelta naturale e sicura per tutti”.

L’attivazione, già da qualche anno, del primo contabici di piazza Matteotti è stata tra le principali motivazioni che hanno indotto la giuria Anci ad assegnare al Comune di Ascoli Piceno il secondo posto assoluto nel Premio Urban Award, nel corso della 40ª Assemblea nazionale Anci di Genova. Questa seconda installazione, collocata in un punto strategico della rete ciclabile cittadina, lungo un tratto obbligato di collegamento tra Monticelli, Porta Maggiore e il centro storico, consentirà all’Amministrazione di disporre di un maggior numero di informazioni utili a migliorare le future scelte in tema di mobilità sostenibile. Rappresenterà, inoltre, uno strumento di monitoraggio a disposizione dei cittadini, che potranno avere maggiore consapevolezza dell’impatto positivo che la scelta di utilizzare la bicicletta ha sull’ambiente e sulla vivibilità.

“Questo nuovo contabici – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente e alla mobilità sostenibile, Attilio Lattanzi – è la dimostrazione del fatto che vogliamo mettere le infrastrutture al servizio della ciclabilità, continuando a espandere la rete di monitoraggio e i percorsi ciclabili cittadini per migliorare la viabilità complessiva e, allo stesso tempo, la qualità dell’aria”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.