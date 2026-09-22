ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Provvedimenti contingibili ed urgenti conseguenti all’incendio verificatosi nell’edificio sito in via Adriatico s.n.c. nel Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza sindacale 572 del 22 settembre 2026 ordina in via precauzionale, le seguenti prescrizioni di sicurezza conseguenti all’incendio verificatosi in data 17 settembre presso il deposito di materiali per imbianchini sito in Via dell’Adriatico s.n.c. di questo Comune:
divieto di consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell’area interessata dall’incendio e nel raggio di 5 km da parte della popolazione;
divieto nella suddetta area del pascolo agli animali da reddito ed obbligo di mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all’alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell’area suddetta, inclusi anche gli animali di bassa corte (polli, galline, conigli destinati all’autoconsumo);
divieto di utilizzo delle uova prodotte da eventuali allevamenti rurali presenti nell’area sia destinati all’autoconsumo che alla cessione diretta.
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