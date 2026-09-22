ASCOLI PICENO – Una nuova residenza universitaria nel cuore di Ascoli Piceno, pensata non soltanto

come luogo in cui abitare, ma come spazio nel quale studiare, incontrarsi, costruire

relazioni e sentirsi parte della comunità. È Anima Picena – Student Housing, la nuova

struttura di via Piemonte dedicata agli studenti universitari, inaugurata alla presenza

del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Anima Picena nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti ambienti moderni, servizi

integrati e spazi progettati per favorire lo studio, la condivisione e il benessere,

contribuendo al tempo stesso a rafforzare la vocazione universitaria di Ascoli Piceno.

La struttura è inserita nel percorso di potenziamento dell’offerta abitativa destinata

agli studenti universitari e propone un modello di student housing nel quale qualità

dell’abitare, autonomia, socialità e rapporto con il territorio diventano elementi

centrali.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia decisivo mettere in relazione impresa,

università, ricerca e territorio. Nell’Appennino centrale la nostra sfida non è soltanto

ricostruire ciò che il sisma ha danneggiato, ma creare le condizioni perché i giovani

possano scegliere di restare, tornare e anche arrivare nei nostri territori. L’università

e l’alta formazione rappresentano, da questo punto di vista, una vera infrastruttura

umana contro lo spopolamento. Ascoli sta investendo con convinzione sulla propria

vocazione universitaria e oggi può contare su un sistema nel quale istituzioni, atenei

e imprese stanno attivando processi nuovi, capaci di generare conoscenza,

innovazione e opportunità- dichiara il commissario Guido Castelli – È questa la

direzione che dobbiamo continuare a seguire: trasformare la ricostruzione in

un’occasione di sviluppo, facendo leva sulle qualità che già possediamo e sulla

capacità della ricerca di estrarne nuovo valore. Il nostro obiettivo è costruire un territorio nel quale un giovane, prima di pensare di andare altrove, possa trovare qui

formazione di qualità, lavoro, servizi e una qualità della vita competitiva. E nel quale

chi è partito possa avere una ragione concreta per tornare. Con il nostro progetto

Next Appennino stiamo lavorando in questa direzione. La presenza e l’impegno del

ministro Anna Maria Bernini confermano quanto sia importante accompagnare

questo percorso con una visione nazionale, facendo dell’alta formazione, della ricerca

e del merito strumenti concreti di rilancio dei territori. La sfida è ambiziosa, ma i

processi che stiamo mettendo in moto ci dicono che abbiamo imboccato la strada

giusta”.

Castelli ha quindi ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione

dell’intervento: “Ringrazio vivamente l’imprenditore Giuliano Tosti per aver

contribuito alla nascita di questa importante struttura, il Ministro Anna Maria

Bernini, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore

Francesca Pantaloni il sindaco Marco Fioravanti l’ingegnere Manuela Manenti,

Commissario straordinario per gli alloggi universitari e i rappresentanti di ERDIS

Marche e tutti coloro che hanno collaborato al progetto. Rafforzare l’offerta

universitaria e i servizi destinati agli studenti significa rendere Ascoli e l’intero

territorio sempre più attrattivi”.

Anima Picena interpreta così lo student housing come qualcosa di più di una semplice

soluzione abitativa: un ambiente capace di favorire autonomia, socialità e senso di

appartenenza, rafforzando il rapporto tra università, città e nuove generazioniabk e

contribuendo a fare di Ascoli Piceno un luogo nel quale i giovani possano scegliere

non soltanto di studiare, ma anche di vivere e costruire il proprio futuro.

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