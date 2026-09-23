ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione veicolare e soste in Via Quinto Curzio Rufo – Via Dari e Via Orsini per operazioni di carico e scarico materiali e getto di calcestruzzo

Con l’Ordinanza dirigenziale 579 del 23 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dal 24 settembre al 31 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

l’interdizione del transito veicolare in via Quinto Curzio Rufo nel tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con Corso Mazzini, garantendo comunque il transito pedonale ai residenti al fine di permettere a questi ultimi di raggiungere le proprietà laterali;

istituzione del doppio senso di circolazione in Via Quinto Curzio Rufo nel tratto compreso tra il civ. 11 e l’intersezione con Via Niccolò IV al fine di consentire l’accesso ai passi carrabili da parte dei proprietari degli stessi;

istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via Quinto Curzio Rufo”;

Interdizione temporanea della circolazione in Via Orsini – Via Dari indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in senso contrario dei mezzi d’opera, da attuare mediante l’utilizzo di movieri, a cura e spese della ditta richiedente. Nello specifico i mezzi d’opera percorreranno in senso contrario Via Orsini e Via Quinto Curzio Rufo (quest’ultima nel tratto compreso tra l’intersezione con Cso Mazzini fino al civ. 11);

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Quinto Curzio Rufo nonché in Via Dari nel tratto compreso tra il civ. 7 fino all’intersezione con Cso Mazzini con revoca dell’offerta di sosta residenti e dello stallo invalidi;

replicare lo stallo invalidi revocato in Cso Mazzini lato opposto al civ. 102 in continuità con lo stallo invalidi preesistente;

dare ampia informazione agli abitanti di zona alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la collocazione di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

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