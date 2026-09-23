Lo spettacolo è un mix travolgente di danza, musica e recitazione sulla vita e opere del genio, con costumi e scenografie da cinema, che ha conquistato pubblico e critica

ASCOLI PICENO – “Leonardo il genio del Rinascimento” è uno spettacolo di musica, canto, recitazione e danza prodotto nel 2023 dalla Nestor Theater Company che ha messo in scena 40 repliche in teatro d’opera nazionali ed internazionali . È considerato un vero e proprio capolavoro. Si tratta del primo acclamato colossal teatrale mai realizzato prima d’ora, sulla vita di Leonardo da Vinci, ideato, diretto e coreografato da Kevin Arduini, regista enfant prodige, per la Nestor Theater Company.

Lo spettacolo è un mix travolgente di danza, musica e recitazione sulla vita e opere del genio, con costumi e scenografie da cinema, che ha conquistato pubblico e critica, ricevendo elogi anche da volti noti del cinema come l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Uno spettacolo con più di 60 artisti in scena, che catapulta lo spettatore in un Rinascimento immaginifico e monumentale.

Momento culturale imperdibile In scena il 2 ottobre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle 20:30.

Biglietti disponibili su vivaticket o con un WhatsApp al numero 3314445829.

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