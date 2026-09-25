ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione veicolare in via Salerno

Con l’Ordinanza dirigenziale 587 del 24 settembre 2026 l’Amministrazione ordina:

In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date.

Regolamentazione della circolazione veicolare nel quartiere della Piazzarola, festa di San Michele Arcangelo sabato 26 e domenica 27 settembre 2026

Il Servizio segnaletica e viabilità dovrà predisporre e fornire al Comitato Organizzatore l’occorrente specifica segnaletica, che sarà poi apposta e successivamente rimossa dagli organizzatori. È fatto obbligo agli organizzatori: transennare l’area oggetto delle manifestazioni; raccogliere eventuali rifiuti e conferirli negli appositi contenitori; adottare opportuni accorgimenti a tutela della pubblica incolumità.