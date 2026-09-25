ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione veicolare in via Salerno
Con l’Ordinanza dirigenziale 587 del 24 settembre 2026 l’Amministrazione ordina:
- la proroga fino al 28/09/26 dell’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico con area gru – ingombro mq. 4,69 (ml 1,00 x 4,69) del fabbricato sito in Via Salerno n. 8 dal richiedente ditta Marcozzi Dino emessa in data 13/02/2026 prot. 14521;
- di adottare in via Salerno il giorno 28/09/26 dalle ore 08;30 alle 12;30 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
- L’interdizione della circolazione stradale a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti a cui deve essere garantito l’ingresso e l’uscita in sicurezza dagli accessi alle proprietà laterali tramite l’utilizzo di movieri da posizionare all’altezza delle seguenti intersezioni: Via Salerno/Via Cellini (nr 1 moviere) al fine di regolamentare l’accesso e l’uscita (in senso contrario di marcia) dei residenti nel tratto compreso tra la suddetta intersezione fino al punto di intervento posto al civ.8 ; Via Salerno/Via III Ottobre (nr 1 moviere) con il compito di agevolare il transito in senso vietato dei veicoli diretti nell’area privata della clinica Villa San Marco e dei residenti diretti in area privata fino al punto di intervento nonché l’uscita degli stessi in direzione Via III Ottobre;
- Interdizione totale della circolazione veicolare e pedonale all’altezza del civ. 8 di Via Salerno oggetto di occupazione per lo smontaggio gru;
- Istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via Salerno” ed obbligo direzionale “dritto” presieduta da un moviere da posizionare all’intersezione tra Via Salerno/Via Serafino Cellini;
- Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via ambo i lati.
In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date.
Regolamentazione della circolazione veicolare nel quartiere della Piazzarola, festa di San Michele Arcangelo sabato 26 e domenica 27 settembre 2026
Con l’Ordinanza dirigenziale 591 del 24 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire dalle ore 11:00 del giorno 24/09/26 alle ore 24:00 del giorno 27/09/2026:
- il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi gli autorizzati all’interno della slargo sul lato ovest di Via della Piazzarola, all’intersezione con via C. Saccoccia, da destinare all’attivazione delle vari iniziative per la Festa di Sant’Angelo Magno secondo la planimetria degli allestimenti allegata al suddetto piano di sicurezza;
- interdizione alla viabilità in Via della Piazzarola nel tratto compreso tra l’intersezione Via della Piazzarola/Rua Sant’antonio e l’intersezione Via della Piazzarola/Rua delle Mura;
- inversione temporanea della viabilità in Via Barro per il tratto compreso tra Via Capitolina e Via della Piazzarola;
- temporanea inversione del senso di marcia in Rua Sant’Antonio , nel tratto compreso tra l’intersezione Rua Sant’Antonio/Via della Piazzarola e l’intersezione Rua Sant’Antonio/Via Giulio Salvadori;
- istituzione temporanea del senso unico di viabilità in Via Capitolina nel tratto compreso tra il civ. 11 ed il civ. 3 con direzione di marcia est/ovest.
Il Servizio segnaletica e viabilità dovrà predisporre e fornire al Comitato Organizzatore l’occorrente specifica segnaletica, che sarà poi apposta e successivamente rimossa dagli organizzatori. È fatto obbligo agli organizzatori: transennare l’area oggetto delle manifestazioni; raccogliere eventuali rifiuti e conferirli negli appositi contenitori; adottare opportuni accorgimenti a tutela della pubblica incolumità.
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