Marche Soul of Training: a Birmingham, dal 10 all’11 agosto, in occasione dei Campionati Europei di Atletica leggera, La Camera di Commercio delle Marche ha incontrato e accolto più di 50 operatori economici, tra imprenditori, commercianti, progettisti e comunicatori, ponendo le basi per una serie di progetti. Numerosi sono stati anche i contatti con i professionisti del mondo dello sport, a cui è stata dedicata una giornata, per presentare il sistema degli impianti di atletica certificati della regione.

Sui contatti aperti a Birmingham l’Ente camerale svilupperà ora una serie di azioni di follow-up. La collaborazione con FIDAL Marche consente di coprogettare eventi internazionali in vista per il prossimo anno.

Saranno inoltre avviati specifici percorsi di formazione sul turismo sportivo rivolti ai Comuni, alle associazioni sportive e alle strutture ricettive delle sette località (Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Camerino, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto) con impianti certificati FIDAL per cogliere al meglio l’opportunità turistica legata alla presenza delle delegazioni di atleti.

E’ inoltre in fase di valutazione la presenza istituzionale marchigiana ai Campionati mondiali di atletica di Pechino, in seguito all’invito a far parte delle compagine internazionale che sarà Pechino a settembre 2027.

Le azioni sviluppate nel Regno Unito

Le imprese del territorio presenti hanno rappresentato i settori del design, della moda e dell’agroalimentare. Sede degli eventi è stata Casa Atletica Italiana, allestita dalla FIDAL durante i Campionati Europei di Atletica, in calendario all’Alexander Stadium dal 10 al 16 agosto con le rappresentative di quarantanove federazioni nazionali. Con il progetto Marche Soul of Training l’Ente camerale ha condotto tre incontri tematici, accompagnati dai materiali di presentazione della regione. Protagonisti Natasha Stefanenko e Gianmarco Tamberi, che hanno fatto da voce alla promozione del territorio. Lo sport è stato al centro della giornata dell’11 agosto, con un incontro sul sistema degli impianti di atletica certificati della regione, che comprende le strutture di Pesaro, Fano, Ancona, Camerino, Porto San Giorgio, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Atleti ed esperti di preparazione fisica ne hanno descritto le condizioni per l’attività agonistica e per il recupero dei professionisti, davanti a tre tour operator britannici specializzati nelle manifestazioni sportive e alle delegazioni sportive di Belgio, Francia, Austria, Danimarca, Lussemburgo, Albania e Malta, insieme con un running club di Birmingham. Negli spazi di Casa Atletica Italiana è andato in onda a ciclo continuo il video di Gianmarco Tamberi in lingua inglese. L’atleta, che proprio a Birmingham ha conquistato il 14 agosto il quarto titolo europeo del salto in alto, ad Ancona, nel Palacasali, prepara ogni stagione agonistica. L’impianto è fra le sedi presentate alle federazioni straniere ed è il più grande complesso stabile per l’atletica al coperto in Italia, uno dei due esistenti nel Paese insieme con il Palaindoor di Padova. Il capitano della nazionale azzurra, campione olimpico a Tokyo 2020 e iridato a Budapest 2023, nei giorni successivi a Birmingham ha vinto una tappa di Diamond League in Polonia e ha aggiunto l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Il primo appuntamento, nella mattinata del 10 agosto, promosso dall’Azienda Speciale Tecne, ha riunito le imprese marchigiane dell’arredamento e le organizzazioni che ne rappresentano il comparto, chiamate a raccontare le storie d’impresa e i percorsi di innovazione davanti ad architetti, progettisti d’interni, giornalisti specializzati, rappresentanti di associazioni del commercio di arredo e alla Camera di Commercio di Birmingham. Nel corso dell’incontro è stato annunciato l’incoming Marche Origin · Design, in programma a Pesaro a novembre.



Nel pomeriggio sedici aziende dell’abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori si sono confrontate, con il coordinamento dell’Azienda Speciale Linea, con imprenditori britannici del dettaglio e della vendita online e con il Birmingham Fashion Council. Il programma si è aperto con il racconto video del distretto moda regionale, che conta oltre quattromila imprese, trentacinquemila addetti e due miliardi di euro di export ogni anno, dalle radici artigianali fino alle tecnologie di produzione attuali. È proseguito con la conversazione condotta da Natasha Stefanenko, che vive nelle Marche, e da Luca Sabbioni, marchigiano e imprenditore del calzaturiero, ambasciatori del territorio e dei suoi comparti della moda, che ha legato la presentazione delle imprese al patrimonio culturale e alla proposta di turismo esperienziale. Sono seguite una sfilata e una dimostrazione di innovazione applicata alla calzatura, dentro un impianto narrativo che ha messo in evidenza l’integrazione fra manifattura, artigianalità, ricerca e progetto.

L‘agroalimentare ha attraversato entrambe le giornate con l’Azienda Speciale Linfa, che ha proposto i prodotti del territorio nei momenti di degustazione e nelle confezioni consegnate ai visitatori, mentre il comparto è stato protagoniste di una cena-aperitivo organizzata con Rosso di Sera, ristorante di cucina marchigiana operativo a Londra.

Le dichiarazioni

“Birmingham – afferma il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – è stata un’occasione importante perché la Camera di Commercio delle Marche è fortemente impegnata nella valorizzazione dello sport come volano dello sviluppo economico per il territorio, in tutte le sue sfaccettature e in rapporto all’intero tessuto imprenditoriale: dall’artigianato al commercio, dall’industria all’agricoltura, fino al turismo. Per questo voglio ringraziare la FIDAL per l’opportunità, che abbiamo potuto cogliere appieno solo lavorando in squadra. Birmingham ci ha permesso di portare all’attenzione di interlocutori internazionali una parte significativa di ciò che le Marche sanno esprimere, dalla manifattura al design, dalla moda all’agroalimentare, e oltre. Pensiamo infatti che, attraverso le nostre strutture, possiamo allargare il mercato del turismo sviluppando una forma di turismo sportivo legata all’atletica, creando le condizioni per far venire nelle Marche gli atleti per le loro preparazioni, i recuperi e i training camp. È un’opportunità importante, perché quando si muove una delegazione sportiva si muovono anche familiari, parenti e amici, e questo può diventare una vera occasione economica per il territorio, coinvolgendo l’accoglienza, la ristorazione e i servizi. Questo ci dà inoltre la possibilità di destagionalizzare il mondo dell’accoglienza, facendo lavorare gli alberghi anche fuori dai periodi di turismo estivo, e di coinvolgere tante piccole realtà dei nostri borghi e delle aree interne, dove esistono strutture e impianti sportivi che possono diventare parte di questo progetto“.

Per l’Assessore allo Sport della Regione Marche Tiziano Consoli: “La partecipazione a Birmingham ha confermato che lo sport può essere uno strumento concreto di promozione delle Marche e di attrazione di nuovi flussi sul territorio. Prima degli Europei avevamo indicato nell’incoming sportivo una delle opportunità da sviluppare: oggi torniamo da Birmingham con contatti avviati con operatori specializzati e delegazioni internazionali e con un patrimonio di impianti e territori che abbiamo potuto presentare direttamente a interlocutori stranieri. A tutto questo” prosegue l’Asssessore regionale “ si aggiunge lo straordinario risultato della Nazionale italiana, prima nel medagliere con 22 medaglie, e il quarto titolo europeo conquistato da Gianmarco Tamberi, atleta profondamente legato alle Marche e ad Ancona, dove prepara le proprie stagioni agonistiche. Ora l’obiettivo deve essere dare continuità a quanto costruito insieme dalla Camera di Commercio, dalla Regione e dalla FIDAL. Training camp, preparazione atletica e grandi eventi possono diventare occasioni per portare nelle Marche atleti, tecnici e delegazioni anche al di fuori della stagione turistica tradizionale, mettendo in rete strutture sportive, accoglienza e territorio. Birmingham ha aperto una strada: il lavoro da fare adesso è trasformare questi contatti in nuove opportunità per le Marche”.

“Birmingham ha confermato che le Marche hanno tutte le carte in regola per proporsi a livello internazionale come territorio ideale per l’atletica e per il turismo sportivo” dichiara il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Marche Fabio Romagnoli. “Abbiamo presentato non solo impianti di qualità, ma un sistema fatto di società sportive, amministrazioni e competenze, capace di accogliere atleti e delegazioni e di offrire un’esperienza che va oltre l’allenamento. La collaborazione con la Camera di Commercio dimostra che sport, istituzioni e imprese possono fare squadra e generare nuove opportunità. Ora l’obiettivo è trasformare i contatti avviati a Birmingham in presenze e progetti per valorizzare le Marche attraverso l’atletica, rendendola un autentico simbolo del territorio”.

Commenta così il Presidente CONI Marche Fabio Luna: “Questo progetto ha dimostrato molto bene come con lo sport si possa andare oltre: oltre la gara, il risultato della competizione. Certo, per me che rappresento il Comitato Olimpico è fondamentale quello che avviene nei campi di atletica e vedere ai campionati la prestazione di Tamberi è stato grande, un’enorme soddisfazione. Al contempo c’era la consapevolezza che questa a Birmingham fosse un’occasione importante per la nostra regione da molti punti di vista, non solo agonistici. Attraverso lo sport si possono allacciare rapporti che fanno bene all’intero territorio: da qualche tempo altri soggetti lo hanno capito, un tempo non era cosi. Oltretutto una promozione che passa dal settore sportivo ne veicola i valori su cui esso si fonda, a partire da quello dell’inclusione”