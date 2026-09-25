L’opera, finanziata nell’ambito del POC Marche 2014-2020 – Asse 8 (prevenzione sismica e idrogeologica, efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma)

ASCOLI PICENO – La Ciclovia del Tronto avanza verso Mozzano, con la realizzazione del nuovo tratto che dal cimitero di Borgo Solestà arriverà fino alla frazione per un totale di 6,9 chilometri.

“Con questo intervento – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – continuiamo a investire con convinzione sulla mobilità sostenibile nel nostro territorio. La Ciclovia del Tronto non è solo un’opera infrastrutturale, ma un progetto che unisce la montagna al mare attraverso percorsi sicuri e accessibili a tutti. È un investimento sulla qualità della vita dei nostri cittadini e su un modo diverso, più sostenibile, di vivere e vedere il territorio”.

L’opera, finanziata nell’ambito del POC Marche 2014-2020 – Asse 8 (prevenzione sismica e idrogeologica, efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma), punta a recuperare e mettere in sicurezza la viabilità comunale esistente per trasformarla in un itinerario ciclabile continuo lungo la vallata del Tronto. Il tratto C della Ciclovia interverrà in modo puntuale lungo tutto il percorso. Le principali opere comprendono il rifacimento completo della sovrastruttura stradale nei tratti più ammalorati, la messa in sicurezza di cinque ponti (quattro dei quali interessati da un intervento strutturale e il quinto dall’installazione di parapetti), l’installazione di nuove barriere di sicurezza laterali nei tratti più esposti, il ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e interventi diffusi di pulizia della vegetazione.

“Questo tratto – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli – rappresenta un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti sulla rete infrastrutturale ciclabile. Con interventi mirati, che mettono in sicurezza le strade esistenti e le rendono fruibili anche per la mobilità dolce, proseguiamo nel percorso di creazione della Ciclovia del Tronto, volto a creare un collegamento ciclabile continuo lungo tutta la vallata”.

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