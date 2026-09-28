ASCOLI PICENO – Venerdì 2 ottobre, alla Pinacoteca civica di Ascoli Piceno in Piazza Arringo 7, nella sala Cecco d’Ascoli, alla presenza delle autorità locali e rotariane, Antonio Lera, scrittore e psicoterapeuta, presiede il IV convegno internazionale Letteratura, arti, psicoanalisi, e società, intitolato al professore Mario Pazzaglia (autore dell’Antologia della letteratura italiana).

L’evento, organizzato da Agape Accademia caffè letterari d’Italia e d’Europa e patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, dai Rotary club Hatriaticum Piceno Grottammare, Conservatorio statale di musica Braga di Teramo, associazione Pelasgo Grottammare, Fidapa Ascoli e Amsi (Associazione medici scrittori italiani), vede la partecipazione di importanti docenti universitari, di giornalisti e scrittori di fama internazionale.

Al termine del convegno avverrà la cerimonia di conferimento del Premio internazionale Agape 2026, per le varie sezioni:

1. Sezione Comunicazione etica – intitolata ad Andrea Ferretti: Pino Rotta (giornalista), Fancy Menei (giornalista), Filippo Ferretti (giornalista), Giuditta Castelli (giornalista, sociologa, autrice), Rosita Spinozzi (giornalista, autrice).

2. Sezione Cultura sociale inclusiva e arti, intitolata a Sandra Albanesi: Sandro Melarangelo (artista), Ilaria Gregonelli (artista), Monia Vallesi (artista ceramista), Piero Chiarini (presidente Teramo Nostra), Giovanna Renzetti (presidente Serra club L’Aquila), Caterina Madda (organizzatrice di eventi e scrittrice), Marta Spiga (coordinatrice International kids coding association).

3. Sezione Cultura sociale musica, teatro cinema intitolata a Giuseppe Capretti: Ada Gentile (pianista, compositrice e musicista italiana), Alberto Albanesi (clarinettista, pianista, arrangiatore), Francesca Rossi Bollettini (former ideatrice, fondatrice e

presidente del progetto Adriatic way at adriatic way), Maria Puca (coordinatrice istituto musicale “Gaspare Spontini”), Peppe Di Caro (fotografo ufficiale del premio David di Donatello e docente).

4. Sezione Letteratura intitolata a Mimmo Minuto: Gianfranco Isetta (scrittore), Sabrina Galli (scrittrice), Antonella Roncarolo (scrittrice), Lorena Marcelli (scrittrice), Giorgia Spurio (scrittrice), Alessandra Prosperi (scrittrice), Cristiano Nonelli (scrittore).

5. Sezione Cultura scientifica, sport e salute intitolata a Maria Rita Parsi: Roberta Faraotti (presidente di Confindustria Ascoli Piceno), Francesca De Plato (responsabile farmacia ospedale Giulianova e scrittrice).

6. Sezione Cultura letteraria accademica intitolata a Sandro Galantini: Massimiliano Marianelli (Magnifico rettore Unipg), Nicola Bernabò (direttore Dipartimento bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali Unite), Paolo Coen (professore ordinario di storia dell’arte moderna Unite), Graziella Carassi (assistente università di Urbino, psicoanalista e scrittrice)

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