CASTEL DI LAMA – Sabato 26 settembre l’Amministrazione comunale ha avuto il piacere di festeggiare un traguardo straordinario: i cento anni del lamense Fernando Manilardi, nato il 26 settembre 1926.

La vita di Fernando ha attraversato un secolo di storia. Durante la Seconda guerra mondiale fu preso in ostaggio dai tedeschi. Nel 1980, da maresciallo dell’Aeronautica, ricevette il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Fernando ha dato molto anche alla vita pubblica del paese. È stato assessore allo Sport e vicesindaco, e ancora oggi partecipa attivamente alla vita della comunità. Continua a coltivare le sue grandi passioni: la musica e il teatro.

Molti ricordano ancora la sua partecipazione a “C’è posta per te” nel 2000. Fu coinvolto dall’amico Mario Tempera e davanti alle telecamere mostrò tutto il suo talento di mattatore.

Negli anni Fernando ha raccolto e ordinato con cura articoli, giornali e riviste che raccontano la storia di Castel di Lama. È una vera e propria emeroteca, e ha deciso di metterla a disposizione di tutta la comunità.

Il Sindaco Mauro Bochicchio, la Giunta e tutta l’Amministrazione comunale rinnovano a Fernando i più sinceri auguri. Lo ringraziano per il suo impegno costante, la sua passione e il grande amore che ha sempre dimostrato per Castel di Lama.

Buon centesimo compleanno, Fernando.

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