Risultati Serie D, girone F. Quinta giornata 2026-2027

Angelana-Ancona 1-1

Giulianova Atletico Ascoli 4-2

L’Aquila Teramo 2-0

Lanciano Recanatese 4-1

Maceratese Santegidiese 1-1

Montecchio Foligno 1-1

Trestina Termoli 2-0

Vigor Senigallia Fossombrone 0-0

Notaresco Pietralunghese 1-1

Classifica Serie D, Girone F

Vigor Senigallia 13

L’Aquila 11

Teramo e Foligno 10

Ancona, Montecchio e Santegidiese 8

Lanciano, Atletico Ascoli e Fossombrone 7

Recanatese 6

Notaresco 5

Giulianova, Angelana, Maceratese, Trestina e Termoli 4

Pietralunghese 2


Tags:

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.