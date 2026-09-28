Risultati Serie D, girone F. Quinta giornata 2026-2027
Angelana-Ancona 1-1
Giulianova Atletico Ascoli 4-2
L’Aquila Teramo 2-0
Lanciano Recanatese 4-1
Maceratese Santegidiese 1-1
Montecchio Foligno 1-1
Trestina Termoli 2-0
Vigor Senigallia Fossombrone 0-0
Notaresco Pietralunghese 1-1
Classifica Serie D, Girone F
Vigor Senigallia 13
L’Aquila 11
Teramo e Foligno 10
Ancona, Montecchio e Santegidiese 8
Lanciano, Atletico Ascoli e Fossombrone 7
Recanatese 6
Notaresco 5
Giulianova, Angelana, Maceratese, Trestina e Termoli 4
Pietralunghese 2
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