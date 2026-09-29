ASCOLI PICENO – Sono stati tre giorni ricchi di eventi che hanno celebrato il fumetto nelle sue declinazioni. Il Teatro Ventidio Basso ha ospitato tutti gli appuntamenti del Festival, a partire dai due incontri dedicati alle scuole con LORENZA DI SEPIO e MARCO BARRETTA, tra gli autori più seguiti del web e creatori di Simple & Madama, la fortunata serie di vignette che, con ironia e leggerezza, racconta la quotidianità della vita di coppia, diventata negli anni un autentico fenomeno editoriale e social. E all’incontro dedicato alla divulgazione, “La fisica che ci piace”, che ha visto protagonista VINCENZO SCHETTINI, professore di fisica e divulgatore scientifico, ideatore del progetto social che ha conquistato milioni di persone rendendo la scienza accessibile e coinvolgente attraverso un linguaggio diretto e appassionato. Per il Festival, Schettini ha portato in scena una speciale lezione dedicata alla fisica nei fumetti e nei cartoni animati.

Gli appuntamenti pomeridiani hanno visto inoltre protagonista MARIO NATANGELO, tra i più importanti disegnatori satirici italiani e firma storica de Il Fatto Quotidiano, in dialogo con Sandro Veronesi. Spazio alla presentazione in anteprima di “L’anomalia”, la nuova graphic novel di MANUELE FIOR, tra i più affermati fumettisti e illustratori italiani della scena internazionale, autore pluripremiato e vincitore del Fauve d’Or al Festival di Angoulême. Pubblicata da La nave di Teseo, l’opera è tratta dall’omonimo romanzo di HERVÉ LE TELLIER, vincitore del Premio Goncourt. A confrontarsi sul palco sono stati Manuele Fior, Hervé Le Tellier e Sandro Veronesi.

La musica ha accompagnato la programmazione con i concerti dei BANDABARDÒ, nella formazione composta da Finaz, Nuto e Don Bachi, e di RAPHAEL GUALAZZI.

Grande partecipazione anche per gli appuntamenti serali, con il regista GABRIELE MAINETTI, autore di film diventati punti di riferimento del cinema italiano contemporaneo come “Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Freaks Out” e “La città proibita”, protagonista di un dialogo con Sandro Veronesi dedicato al rapporto tra cinema e fumetto. A seguire, l’intervento di IGORT e la proiezione de “La città proibita”. Il programma ha infine esplorato il confine tra fumetto, teatro e sperimentazione con Pitecus di FLAVIA MASTRELLA e ANTONIO REZZA, seguito dall’anteprima di Groppo e galoppo, nuovo lavoro di Antonio Rezza. L’ultima serata si è conclusa con la presentazione di Il pianto del Centauro, il suo primo esperimento musicale, prodotto da Betty Wrong Edizioni Musicali: un’opera sonora costruita interamente sulla voce e sulle armonie gutturali di Rezza, dove la parola lascia spazio alla vibrazione, al ritmo e alla melodia. Un’esperienza radicale e sperimentale che porta in primo piano la dimensione fisica della voce e la sua capacità di esprimere emozioni anche oltre il significato delle parole.

La Pinacoteca Civica ha inaugurato la mostra “MANUELE FIOR. L’ANOMALIA” a cura di Luca Volpatti ed Elisabetta Sgarbi, alla presenza di Manuele Fior, Stefano Papetti ed Elisabetta Sgarbi. Visitabile fino al 21 novembre.

LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO è organizzato da Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con IMARTS. Con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANCI, del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, di Let’s Marche, di Camera di Commercio delle Marche, di Musei Civici di Ascoli Piceno, di Volvo Car Italia, del circolo Cultural-mente insieme, di Fondazione Ascoli Cultura, Grafica Veneta e Ciaccio Arte.

Un ringraziamento a La Milanesiana e La nave di Teseo.

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