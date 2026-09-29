ASCOLI PICENO – Sabato 3 ottobre, alle ore 9, appuntamento con una lezione gratuita di taijiquan e qigong tenuta dall’insegnante Raffaele Tassone.
L’iniziativa, promossa da Unione Sportiva Acli Marche APS, rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario. La lezione si terrà ad Ascoli Piceno, nel quartiere Monticelli, presso il Parco “Milite Ignoto” in Largo delle Camelie 1.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario preiscriversi inviando un messaggio al 3442229927 indicando nome e cognome. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’attività “Agenda argento – Attività intergenerazionale all’aperto”.
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