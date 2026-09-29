ASCOLI PICENO – Con l’arrivo dell’autunno, il Caffè Meletti rinnova per il mese di ottobre il calendario degli eventi. Per tutto il mese, atmosfere più intime, luci calde e note morbide e suadenti faranno da filo conduttore a una programmazione che intreccia musica, arte, letteratura e convivialità, con cene a tema, nel segno di quel dialogo tra cultura e socialità che appartiene da sempre alla storia del Caffè.

I Venerdì del Meletti”

L’appuntamento settimanale che ogni venerdì, dalle ore 19.00, accompagna il pubblico dall’aperitivo alla cena fino al dopocena si rinnova tra DJ set, live performance e ospiti.

Tre le identità musicali che caratterizzeranno le serate di ottobre. Musica Italiana, con un percorso dagli anni Trenta al cantautorato contemporaneo; Soul, tra rhythm & blues, funk e disco, dalle sonorità calde e avvolgenti; Electrojazz, dove jazz, bossa nova, soul e suggestioni francesi disegnano atmosfere eleganti e cosmopolite.

Arte e cultura, le esposizioni

Alla musica si affianca l’arte, con un calendario di appuntamenti realizzato in collaborazione con Elisa Mori. Il 2 ottobre inaugurerà “Andrea Salvatori. Lo splendido luogo comune”, visitabile fino al 16 ottobre; dal 23 ottobre all’11 novembre sarà invece il Caffè a ospitare “Ad Personam” di Francesca Monti. Due esposizioni che entrano negli spazi del Meletti e ne accompagnano la quotidianità, tra incontri, conversazioni e momenti di convivialità.

I Lunedì letterari

Ottobre riserva spazio anche al piacere delle parole. Con il Lunedì Letterario, libri, autori e conversazioni tornano ad abitare lo storico Caffè: il 5 ottobre è in programma la presentazione con Antonio Lera, mentre il 12 ottobre sarà dedicato alla presentazione del libro di Luigi Gentili.

Cene a tema al ristorante 1907, si inizia con lo champagne

L’appuntamento sarà il prossimo 6 ottobre alle ore 20,30 con “Champagne, en scène. I tre Cepage della Champagne e la maison”. L’evento è presentato da Philippe Manfredini, Direttore Maison de Venoge, e Riccardo Orsini, Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne.

Lo chef Davide Camaioni proporrà quattro piatti in abbinamento a Maison de Venoge, Demière Ansiot, Secondé Simon, Roulot Fournier.

«Vogliamo che il Meletti sia sempre più un luogo vissuto dalla città – spiega Roberta Faraotti, tra i soci di Quintessenza Società Benefit – capace di accogliere linguaggi diversi e creare occasioni di incontro. Un luogo in cui fermarsi, ritrovarsi e riscoprire il piacere di condividere tempo, bellezza e cultura».

«Musica, arte e letteratura fanno parte di un unico percorso – dichiara Maria Serena Scaramucci, responsabile degli eventi del Caffè Meletti – pensato per custodire l’identità del Caffè storico e letterario e, allo stesso tempo, renderla viva e contemporanea. La programmazione di ottobre prosegue in questa direzione, con proposte riconoscibili e capaci di dialogare con pubblici diversi».

Completa il calendario mensile la programmazione domenicale dedicata al pianoforte, con interpreti e repertori differenti. Un ottobre da vivere con un ritmo più lento, tra una nota, una pagina, un’opera e il piacere di stare insieme, negli spazi senza tempo del Caffè Meletti.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.