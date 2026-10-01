ASCOLI PICENO – Si è tenuto oggi, primo ottobre, presso la sede del BIM Tronto, l’incontro di presentazione del progetto “Bike Tour Mete Picene“, un nuovo modo di vivere e raccontare il territorio piceno attraverso la bicicletta.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato l’accordo siglato tra BIM Tronto e Federazione Ciclistica Italiana, volto a sviluppare e integrare il progetto “Bike Hospitality” della Federazione attraverso attività condivise e strutturate sul territorio. È stata inoltre presentata la brochure realizzata per l’occasione, una guida che raccoglie i migliori percorsi in bici del Piceno, raggruppati in quattro categorie — Storia, Paesaggio, Eccellenze e Anelli Piceni — 24 itinerari, in lingua italiana e inglese, pensati per accompagnare chi sceglie di scoprire borghi, paesaggi e sapori un colpo di pedale alla volta.

Un progetto che nasce dalla convinzione che il territorio piceno vada raccontato attraverso esperienze immersive che invitano a uno sguardo curioso, per riscoprire — sia per chi arriva da fuori sia per chi qui è nato — la bellezza di un paesaggio che cambia colore a ogni curva, tra colline, mare, calanchi e montagne.

“Il cicloturismo non è soltanto uno sport: è un modo per riappropriarsi del proprio territorio, per guardarlo con occhi diversi, capaci di coglierne le diverse sfumature. Ogni pedalata attraversa la storia dei nostri borghi, il silenzio dei boschi, i sapori che solo il Piceno sa offrire. Questo progetto nasce per dare struttura e visione a un patrimonio che avevamo già, ma che meritava di essere raccontato e messo in rete. Il cicloturismo rappresenta una leva concreta di promozione turistica del territorio, capace di generare presenze e indotto per le comunità locali. Perché questo accada davvero, è necessario un lavoro sinergico con le amministrazioni comunali, sia per la manutenzione e la segnaletica dei percorsi, sia per la loro valorizzazione presso le strutture ricettive del territorio.

Solo insieme possiamo trasformare questi sentieri in un’opportunità concreta per il Piceno di domani — dichiara il Presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani.

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